Регулярный сервис экспортно-импортных поставок запустили между Беларусью и Индонезией

6 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Между Беларусью и Индонезией запущен регулярный сервис экспортно-импортных поставок, сообщили БЕЛТА в РУП "Белтаможсервис".
Как отметили на предприятии, Индонезия - четвертая по численности страна мира и крупнейшая экономика Юго-Восточной Азии. Комплексное решение "от двери до двери" построено на мультимодальной схеме: подача автотранспорта для загрузки, железнодорожная доставка до порта Владивостока и морская - до порта в Джакарте.
Сервис действует в обоих направлениях, обеспечивая как поставки белорусских товаров в Индонезию, так и импорт индонезийской продукции в Беларусь. Срок доставки - от 30 дней. В комплекс услуг входит страхование, документальное сопровождение и контроль движения груза на всем пути.
Как сообщалось, РУП "Белтаможсервис" определено консолидатором заявок на перевозку экспортных грузов железнодорожным транспортом до морских портов, морских паромов, портовых терминалов, железнодорожных станций в качестве грузоотправителя для поставки в страны Африки, Латинской Америки, Юго-Восточной Азии и Ближнего Востока.-0-