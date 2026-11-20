Возможность рефинансировать кредит позволит предприятиям оптимизировать долговую нагрузку, снизить ставку, объединить и уменьшить ежемесячные платежи - предложение Белгазпромбанка рассчитано на десять лет. Основные параметры кредита:
· кредитополучатель - юридическое лицо негосударственной формы собственности, осуществляющее коммерческую деятельность
· валюта кредита - белорусский рубль
· цель кредита, который будет рефинансироваться, - создание, приобретение, реконструкция, модернизация, ремонт основных фондов, нематериальных активов
· процентная ставка - 10,07% годовых в привязке к ставке рефинансирования Национального банка Республики Беларусь
· обеспечение кредита - залог имущества (в том числе гарантийный депозит и/или залог прав по договору депозита) на всю сумму кредита (необязательно при сумме кредита до 150 тысяч белорусских рублей) и поручительство.
Для получения кредита на рефинансирование можно обратиться в любой офис Белгазпромбанка.
Кредит на рефинансирование Белгазпромбанка - время работает на ваш бизнес.
Более подробную информацию об условиях финансирования можно получить по телефону 120 или на сайте belgazprombank.by.
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