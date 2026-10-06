Реализация инновационного проекта в ОАО "Беллакт" позволит удвоить объемы производства сухих детских смесей

6 октября, Гродно /Корр. БЕЛТА/. Ход реализации инновационного инвестпроекта по строительству цеха сухого детского питания в Волковысском ОАО "Беллакт" проинспектировал председатель Гродненского облисполкома Юрий Караев. Об этом сообщили БЕЛТА в пресс-службе облисполкома.
Глава региона отметил, что предприятие играет значимую роль в экономике страны, а его продукция давно стала национальным брендом.
Новый цех "Беллакта" является важнейшим инновационным проектом перерабатывающей промышленности Гродненской области - наряду со строительством цехов в ОАО "Молочный Мир" в Скиделе и на Лидском молочно-консервном комбинате. "Беллакт" - единственный в Беларуси производитель сухого детского питания. Строящийся по стандартам GMP цех позволит удвоить объемы производства - с 7,5 тыс. до 15 тыс. т сухих детских смесей в год.
Общая стоимость проекта оценивается в 380 млн рублей. Его реализация позволит дополнительно перерабатывать 61 тыс. т молока в год и создать 60 рабочих мест.
Ввести объект в эксплуатацию намечено в 2028 году.-0-