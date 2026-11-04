Развитие транспортных коридоров укрепляет экономическую устойчивость и региональную безопасность - лаосский эксперт

4 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Развитие транспортной связанности, диверсификация цепочек поставок и укрепление сотрудничества между странами АСЕАН и Евразии имеют важное значение для экономической устойчивости и региональной безопасности. Об этом заявил директор Института иностранных дел МИД Лаоса Ватунийом Дуангмала на IV Минской международной конференции по евразийской безопасности, передает корреспондент БЕЛТА.
На протяжении многих лет географическое положение Лаоса создавало трудности, в том числе из-за высоких транспортных расходов и зависимости от транзитных маршрутов соседних государств. Поэтому одной из стратегических задач страны стало превращение этих ограничений в возможность - развитие Лаоса как транспортного узла, связывающего Китай, материковую часть Юго-Восточной Азии и более широкие региональные рынки. Вместе с тем одной инфраструктуры недостаточно. Ее эффективность зависит от качества трансграничных соединений, таможенных процедур, логистики и предсказуемости транзитных условий.
Отдельное внимание эксперт уделил устойчивости цепочек поставок. Недавние глобальные кризисы, геополитическая напряженность, пандемии и перебои в международных транспортных маршрутах показали, насколько уязвимым может быть обеспечение стран необходимыми товарами. "Наша цель должна заключаться не в сокращении взаимозависимости, а в том, чтобы сделать ее более диверсифицированной, надежной и устойчивой", - отметил он.
В заключение директор Института иностранных дел предложил укреплять региональное взаимодействие по вопросам устойчивости цепочек поставок, развивать обмен опытом между институтами АСЕАН и Евразии в области таможенного администрирования и транспортных коридоров и расширять сотрудничество аналитических центров и исследовательских организаций. "Связанность дает странам больше выбора. Устойчивость обеспечивает им большую безопасность. Сотрудничество укрепляет уверенность в будущем", - резюмировал эксперт.-0-