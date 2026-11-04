Развитие транспортных коридоров укрепляет экономическую устойчивость и региональную безопасность - лаосский эксперт

По его словам, для не имеющего выхода к морю Лаоса надежный доступ к рынкам, продовольствию, энергоресурсам и товарам первой необходимости является одним из ключевых условий национальной устойчивости. "Связанность - это не просто экономический актив. Это стратегическая опора национальной и региональной безопасности", - подчеркнул эксперт.