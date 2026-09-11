11 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Сформированная стратегия развития тепличного хозяйства страны позволит закрыть потребность рынка в томатах. Об этом рассказал в эфире телеканала "Беларусь 1" начальник главного управления растениеводства Минсельхозпрода Николай Лешик, передает корреспондент БЕЛТА.
"Что касается томатов, то мы пока могли произвести их в пределах 40%. Но с вводом новых высокоэффективных тепличных комплексов, который запланирован в декабре 2026 года, а это уже в следующий межсезонный период, мы практически сможем закрыть потребность в отечественных томатах", - сказал он.
В настоящее время сформирована стратегия развития тепличного хозяйства страны.
"Есть программы, по реализуемым проектам определены источники финансирования, организации приступили к их реализации. Это в первую очередь агрокомбинат "Ждановичи", ОАО "ДорОрс", Минская овощная фабрика", - рассказал Николай Лешик.-0-
Экономика
11 сентября 2026, 22:32
Развитие тепличного хозяйства позволит закрыть потребность в томатах - Минсельхозпрод
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