Продукция предприятия используется в качестве заполнителя для монолитных бетонов, сборных бетонных и железобетонных конструкций, поверхностных обработок дорог, аэродромных покрытий и стоянок для автомобильного транспорта, для гражданского и дорожного строительства, гидротехнического строительства, для балластного слоя железнодорожного пути, благоустройства территорий, производства элементов благоустройства, для укрепления дамб и других строительных работ.

Сырьем для переработки являются горные породы месторождения "Микашевичи".

Пресс-тур приурочен к 30-летию Института парламентаризма Республики Беларусь.-0-

Фото Ярослава Зарецкого

27 ноября, Микашевичи /Корр. БЕЛТА/. Как в регионе Припятского Полесья реализуются приоритеты программы социально-экономического развития Беларуси на пятилетку, рассказал журналистам во время пресс-тура генеральный директор РУПП "Гранит", член Постоянной комиссии Совета Республики Национального собрания Республики Беларусь по экономике, бюджету и финансам Эдуард Гаврилкович, передает корреспондент БЕЛТА.Документ принят на заседании Всебелорусского народного собрания, включает семь ключевых приоритетов. Один из них - сильные регионы. Предприятие вносит свой вклад в экономику Лунинецкого района и Припятского Полесья в целом, обновление дорожной сети, оказывает поддержку социальной сфере.Эдуард Гаврилкович подчеркнул, что не может быть развития регионов без экономически сильных предприятий."Для нас одна из важнейших - программа развития Припятского Полесья. В рамках этой программы строится мост, соединяющий Лунинецкий и Столинский районы. Объект значимый и для жителей, и для предприятий", - рассказал генеральный директор.Также он выделил такую сферу, как туризм, отметил интерес к экскурсиям по гранитному карьеру. Предприятие уделяет внимание этому направлению. В прошлом году обновлен музей, экспозиция оформлена с применением современных технологий. Расширен ассортимент сувенирной продукции. Вместе с тем потенциал реализован не в полной мере. Предприятие рассчитывает и дальше оставаться в числе лидеров промышленного туризма.В дальнейших планах - укрепить материальную базу санатория "Свитанок", увеличить номерной фонд, обустроить современные спортивные площадки. "Также оформляем небольшой участок на Припяти для строительства туристической базы. Потенциал сферы туризма в стране значительный. Запросы туристов растут, им нужно соответствовать", - подчеркнул Эдуард Гаврилкович.В развитии производства акцент сделан на автоматизации процессов, в том числе на внедрении беспилотных технологий.Также предприятие строит арендное жилье для работников, помогает в благоустройстве Микашевичей, поддерживает гражданские инициативы, Дворец культуры. Так, к "Дажынкам" преобразился парк. В этом году в городе приступили к обустройству пляжа.РУПП "Гранит" - ведущее предприятие в Европе по добыче и переработке плотных горных пород. Здесь выпускается до 26 млн т нерудных строительных материалов - щебень, отсев, заполнители для бетона, щебеночно-песчаные смеси, без которых не обходится ни одна стройка.