



Второе приоритетное направление - взаимодействие в сфере АПК. Беларусь обеспечивает внутренние потребности по основным видам продовольствия и располагает значительным экспортным потенциалом. За девять месяцев 2026 года темп роста товарооборота продовольственных товаров и сельскохозяйственного сырья с Омской областью составил 129,4% к аналогичному периоду 2025 года. Темпы роста экспорта - 146%, импорта - 115%. В числе основных позиций белорусского экспорта - молочная продукция, сахар, рыбные консервы, кондитерские изделия. Продолжаются поставки аминокислот. "Омская область обладает сильными аграрными компетенциями в селекции зерновых и масличных культур. В этом году мы получили 80 т фиолетовой пшеницы из региона с урожайностью около 40 ц/га", - отметил Алексей Кушнаренко.





Во время форума был подписан ряд документов. Среди них - соглашение о сотрудничестве к сфере медиаинформационного обмена между АО "Омские Медиа" и Национальной государственной телерадиокомпании Беларуси, меморандум о сотрудничестве в области поставок зерновых, зернобобовых культур и многолетних трав между ФГБНУ "Омский аграрный научный центр" и ОАО "Минскоблагросервис".

Также был подписан меморандум о сотрудничестве между ГО "Белорусская железная дорога" и ООО "Научно-производственный центр промышленных технологий" (Омск), соглашение о сотрудничестве Ассоциации технопарков и субъектов инновационной деятельности с Торгово-промышленной палатой Омской области.-0- Также был подписан меморандум о сотрудничестве между ГО "Белорусская железная дорога" и ООО "Научно-производственный центр промышленных технологий" (Омск), соглашение о сотрудничестве Ассоциации технопарков и субъектов инновационной деятельности с Торгово-промышленной палатой Омской области.-0-

Фото Виталия Пивоварчика Фото Виталия Пивоварчика

24 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Какие направления сотрудничества между Беларусью и Омской областью наиболее перспективны, рассказал председатель Минского облисполкома Алексей Кушнаренко во время бизнес-форума "Беларусь - Омская область", передает корреспондент БЕЛТА.Алексей Кушнаренко подчеркнул, что в экономике Беларуси сохраняется устойчивая положительная динамика. Эти результаты создают новые возможности для повышения деловой активности между Беларусью и Омской областью. Этот регион - значимый партнер Беларуси в Сибири. Промышленный потенциал, его научные компетенции и положение открывают возможности для совместной продуктивной работы. Взаимодействие осуществляется по плану мероприятий по развитию сотрудничества между Беларусью и Омской областью на 2024-2026 годы. Кроме того, уже подписан новый план на период 2027-2029 годов. За девять месяцев текущего года темп роста товарооборота между сторонами составил 113,8% к аналогичному периоду прошлого года.Одно из приоритетных направлений взаимодействия - промышленная кооперация. С учетом потребности Омской области в обновлении парка пассажирского транспорта есть перспективы поставки белорусских автобусов, троллейбусов и трамваев. До конца текущего года ожидаются поставки из Беларуси большой партии пассажирского транспорта. Также Беларусь готова развивать сотрудничество по обеспечению сельскохозяйственной техникой. В Омске работают два мультибрендовых сервисных центра по продаже и сервисному обслуживанию белорусской техники. "Наша задача - последовательно расширять участие предприятий в совместных сборочных проектах, повышать уровень локализации, обеспечивать качественное сервисное обслуживание", - отметил Алексей Кушнаренко.Серьезный резерв есть и у станкостроителей. Беларусь подтверждает готовность в полной мере обеспечить потребности региона в высокотехнологичном современном оборудовании. Результатом успешного кооперационного взаимодействия станет оснащение доильного оборудования ОАО "Гомельагрокомплект" автоматизированной системой управления животноводческими хозяйствами, разработанной Омским научно-исследовательским институтом приборостроения. Данная технология позволит повысить эффективность содержания поголовья крупного рогатого скота и заменить зарубежные решения.Беларусь готова развивать сотрудничество в животноводстве, семеноводстве и переработке продукции. Перспективным является расширение взаимодействия в селекции и семеноводстве. Также есть возможности для увеличения поставок продовольствия, продукции деревообработки, нефтехимии, машиностроения и других отраслей. Особый интерес представляет расширение торговли готовой продукцией с высокой добавленной стоимостью. "Необходимо активнее вовлекать в эту работу малый и средний бизнес. Практическим инструментом здесь выступает Белорусская универсальная товарная биржа. Следует организовать адресную работу с предприятиями, заинтересованными в организации взаимных поставок", - пояснил председатель Минского облисполкома.Еще одно важное направление взаимодействия - транспорт, логистика и инфраструктура. Расположение Омской области на Транссибирской магистрали создает возможности для развития перевозок и продвижения продукции на рынки Азии. Для белорусских предприятий это представляет практический интерес с точки зрения поставок в Сибирь и проработки дальнейших экспортных маршрутов.Особое значение имеет взаимодействие университетов, научных организаций и предприятий по подготовке кадров, обмену опытом, стажировкам молодых специалистов. "Беларусь заинтересована в дальнейшем укреплении партнерства с Омской областью. Для этого у нас есть все возможности, а также взаимный интерес и готовность двигаться вперед", - заключил Алексей Кушнаренко.