Развитие альтернативных платежных механизмов снизит эффективность санкционного давления - российский эксперт 

По словам эксперта, последние 10-12 лет характеризуются ростом барьеров в международных отношениях и отходом от прежней модели глобализации. Если раньше страны стремились выстраивать экономические связи, то теперь все чаще используют торговлю, финансы и другие сферы в качестве инструментов давления. "Сегодня заборов становится больше, чем мостов. Мосты взрываются, заборы и стены строят", - отметил Иван Тимофеев.
Одним из наиболее заметных проявлений этой тенденции он назвал так называемую вепонизацию экономики - использование финансовых, торговых и информационных механизмов для достижения политических целей. Особое внимание эксперт уделил финансовым ограничениям, применяемым в отношении России, Беларуси, Ирана и Китая. "Деньги - это кровь государства. Ну, это в том числе и кровь мировой экономики", - напомнил Иван Тимофеев слова философа Томаса Гоббса.
По его оценке, широкое распространение доллара в международных расчетах позволяет использовать финансовое превосходство для политического воздействия. При этом санкционную политику активно проводят не только США, но и Европейский союз. В качестве примера эксперт привел заморозку российских суверенных активов и дискуссию в ЕС об их возможной конфискации.
Еще одним направлением ограничений он назвал экспортный контроль, распространяющийся прежде всего на товары двойного назначения, необходимые для модернизации экономики. Вместе с тем, отметил Иван Тимофеев, в энергетике и продовольственной сфере странам удалось смягчить последствия санкций. В частности, поставки российской нефти в Индию и Китай помогли сохранить баланс предложения на внешних рынках. Эксперт обратил внимание, что прагматические экономические интересы иногда приводят даже государства, активно применяющие санкции, к отдельным исключениям из ограничительной политики.
Говоря об ответных мерах, Тимофеев выделил две основные тенденции. Первая - диверсификация источников технологической и промышленной модернизации. Если 10-15 лет назад западные страны часто рассматривались как практически безальтернативные партнеры в этой сфере, то теперь все большее значение приобретает Китай.
В качестве примера он привел различия в динамике торговли России с Китаем и Индией. По его словам, после 2022 года поставки из Китая в Россию существенно выросли, тогда как увеличение индийского экспорта оказалось незначительным. Иван Тимофеев связал это с более развитой национальной промышленной и инженерной базой Китая, позволяющей стране активнее участвовать в технологическом сотрудничестве.
Вторым направлением адаптации он назвал развитие альтернативных платежных механизмов. Россия уже расширила расчеты в национальных валютах с крупными партнерами и в рамках евразийской интеграции. Кроме того, появляются новые возможности, связанные с блокчейном, криптовалютами и технологиями искусственного интеллекта.
При этом эксперт подчеркнул, что существующий опыт пока не масштабирован до полноценных многосторонних платежных систем. Такая работа, по его словам, остается в повестке БРИКС, ШОС и инициатив по формированию архитектуры евразийской безопасности. "Те экстремальные условия, которые сегодня мы наблюдаем в области экономики и финансов, приведут к тому, что рано или поздно такие альтернативные платежные многосторонние механизмы появятся", - считает Иван Тимофеев.
По его мнению, развитие многополярной финансовой системы в перспективе станет одним из факторов ослабления санкционного давления: если ограничения удастся эффективно обходить с помощью альтернативных механизмов расчетов, их результативность будет снижаться.-0-
Фото Андрея Синявского