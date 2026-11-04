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Развитие альтернативных платежных механизмов снизит эффективность санкционного давления - российский эксперт 

Опубликовано:

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Экономика
04 ноября 2026, 16:02

Развитие альтернативных платежных механизмов снизит эффективность санкционного давления - российский эксперт 

Иван Тимофеев
Иван Тимофеев
Иван Тимофеев
4 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Финансовые санкции и экспортные ограничения становятся важными инструментами политического давления, однако одновременно стимулируют государства развивать альтернативные платежные системы и диверсифицировать источники технологической модернизации. Об этом заявил генеральный директор Российского совета по международным делам Иван Тимофеев на тематической сессии IV Минской международной конференции по евразийской безопасности, передает корреспондент БЕЛТА.

По словам эксперта, последние 10-12 лет характеризуются ростом барьеров в международных отношениях и отходом от прежней модели глобализации. Если раньше страны стремились выстраивать экономические связи, то теперь все чаще используют торговлю, финансы и другие сферы в качестве инструментов давления. "Сегодня заборов становится больше, чем мостов. Мосты взрываются, заборы и стены строят", - отметил Иван Тимофеев.
Одним из наиболее заметных проявлений этой тенденции он назвал так называемую вепонизацию экономики - использование финансовых, торговых и информационных механизмов для достижения политических целей. Особое внимание эксперт уделил финансовым ограничениям, применяемым в отношении России, Беларуси, Ирана и Китая. "Деньги - это кровь государства. Ну, это в том числе и кровь мировой экономики", - напомнил Иван Тимофеев слова философа Томаса Гоббса.
По его оценке, широкое распространение доллара в международных расчетах позволяет использовать финансовое превосходство для политического воздействия. При этом санкционную политику активно проводят не только США, но и Европейский союз. В качестве примера эксперт привел заморозку российских суверенных активов и дискуссию в ЕС об их возможной конфискации.

Еще одним направлением ограничений он назвал экспортный контроль, распространяющийся прежде всего на товары двойного назначения, необходимые для модернизации экономики. Вместе с тем, отметил Иван Тимофеев, в энергетике и продовольственной сфере странам удалось смягчить последствия санкций. В частности, поставки российской нефти в Индию и Китай помогли сохранить баланс предложения на внешних рынках. Эксперт обратил внимание, что прагматические экономические интересы иногда приводят даже государства, активно применяющие санкции, к отдельным исключениям из ограничительной политики.

Говоря об ответных мерах, Тимофеев выделил две основные тенденции. Первая - диверсификация источников технологической и промышленной модернизации. Если 10-15 лет назад западные страны часто рассматривались как практически безальтернативные партнеры в этой сфере, то теперь все большее значение приобретает Китай.

В качестве примера он привел различия в динамике торговли России с Китаем и Индией. По его словам, после 2022 года поставки из Китая в Россию существенно выросли, тогда как увеличение индийского экспорта оказалось незначительным. Иван Тимофеев связал это с более развитой национальной промышленной и инженерной базой Китая, позволяющей стране активнее участвовать в технологическом сотрудничестве.

Вторым направлением адаптации он назвал развитие альтернативных платежных механизмов. Россия уже расширила расчеты в национальных валютах с крупными партнерами и в рамках евразийской интеграции. Кроме того, появляются новые возможности, связанные с блокчейном, криптовалютами и технологиями искусственного интеллекта.

При этом эксперт подчеркнул, что существующий опыт пока не масштабирован до полноценных многосторонних платежных систем. Такая работа, по его словам, остается в повестке БРИКС, ШОС и инициатив по формированию архитектуры евразийской безопасности. "Те экстремальные условия, которые сегодня мы наблюдаем в области экономики и финансов, приведут к тому, что рано или поздно такие альтернативные платежные многосторонние механизмы появятся", - считает Иван Тимофеев.

По его мнению, развитие многополярной финансовой системы в перспективе станет одним из факторов ослабления санкционного давления: если ограничения удастся эффективно обходить с помощью альтернативных механизмов расчетов, их результативность будет снижаться.-0- 

Фото Андрея Синявского
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