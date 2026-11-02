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"Разговор был жестким". Снопков о совещании у Лукашенко по Нежинскому ГОКу

Опубликовано:

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Экономика
02 ноября 2026, 12:26

"Разговор был жестким". Снопков о совещании у Лукашенко по Нежинскому ГОКу

Николай Снопков
Николай Снопков
Николай Снопков
2 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Президент Беларуси Александр Лукашенко требует, чтобы на строительстве Нежинского горно-обогатительного комплекса все делалось идеально. Об этом по итогам совещания  у главы государства заявил журналистам первый вице-премьер Николай Снопков, передает корреспондент БЕЛТА.

"Проект действительно очень важный и сложный. Непростой с точки зрения технологий. Это тот проект, в котором нет неважных элементов. Поэтому разговор был жесткий, принципиальный", - сказал Николай Снопков.
По его словам, на данный момент имеются все заключения государственных надзорных органов, позволяющие ввести в эксплуатацию предприятие и достигнуть производственной мощности в 1 млн тонн хлоркалия в год. "Но есть недоделки теплоизоляции, по линии МЧС, электрики. Но при этом объект работает", - сказал первый вице-премьер.
Он рассказал, что такое положение дел Президента не удовлетворило. "Он потребовал довести до идеала предприятие и только после этого вводить в эксплуатацию, - заявил Николай Снопков. - Это не значит, что мы остановим предприятие. Оно в этом году уже добудет для страны полмиллиона тонн хлоркалия. Это - экспортная выручка".
Первый вице-премьер также заявил, что в соответствии с ранее определенными планами до 31 декабря 2027 года будет достигнута эксплуатационная мощность в 2 млн тонн калийных удобрений в год. "Калий для страны важен. Экспортная выручка от 2 млн тонн по текущим ценам - это где-то плюс $500-600 млн в валютную копилку нашей страны", - заявил он.

"Требование качества, требование безусловности соблюдения всех параметров проекта становятся во главу угла. Потому что жизнь и здоровье людей важнее всего. Поэтому Президент поставил главную задачу - качество всех выполняемых работ. От антикоррозийного покрытия металла до горно-шахтного оборудования. Что мы и будем выполнять в рамках инвестиционного проекта", - подчеркнул Николай Снопков.
Ожидается, что реализация проекта даст импульс развития для Любанского района в целом. "Предприятие готово оказать всяческое содействие, в том числе финансовое, в том числе в рамках остатка по китайской кредитной линии Государственного банка развития Китая на любые проекты, которые Минская область предложит в стратегии по развитию Любанского района", - заявил первый вице-премьер.

ОАО "Недра Нежин" уже реализует некоторые проекты, не связанные непосредственно с производством удобрений. Например, предприятие заложило 18 га плодового сада, а весной следующего года планирует посадить еще 25 га. В дальнейшем на площадях, где сейчас размещается строительный городок (около 20 га), планируется разместить теплицы для выращивания овощей, ягод и цветов закрытого грунта. Для этого как раз есть свободные энергомощности.-0-
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Беларусь Снопков
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    "Разговор был жестким". Снопков о совещании у Лукашенко по Нежинскому ГОКу
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