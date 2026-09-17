Расширить присутствие бизнеса на биржевом рынке. БУТБ будет сотрудничать с Российским экспортным центром

17 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Белорусская универсальная товарная биржа и Российский экспортный центр (РЭЦ) планируют активизировать усилия по вовлечению субъектов малого и среднего предпринимательства России в биржевую торговлю с предприятиями Беларуси. Об этом шла речь в ходе вебинара "Кооперация без границ: новые возможности для российского экспорта в Беларусь", организованного РЭЦ, в котором приняли участие руководители компаний и индивидуальные предприниматели из 30 регионов России, сообщили БЕЛТА в пресс-службе БУТБ.





В частности, со стороны БУТБ будет предоставляться комплексная услуга по выходу на биржевой рынок Беларуси "под ключ". Данный сервис предполагает полное сопровождение российской компании - от аккредитации на бирже и обучения работе с торговой системой до заключения первой сделки и контроля ее исполнения. В свою очередь РЭЦ будет оказывать информационную и консультационную поддержку российским предпринимателям, заинтересованным в использовании биржевого канала сбыта.





"Главная цель этой инициативы - сформировать более эффективные цепочки поставок российских товаров в Беларусь за счет устранения избыточных посреднических звеньев. На бирже для этого созданы оптимальные условия, поскольку за каждой заявкой на покупку, размещенной на нашей электронной платформе, стоит конкретное белорусское предприятие. Причем в большинстве случаев это конечный потребитель. В результате сокращается время на поиск деловых партнеров, снижаются затраты на маркетинг, а риски для обеих сторон сделки сводятся к минимуму", - заявил заместитель начальника управления внешнеэкономической деятельности БУТБ Герман Пузырный, презентовавший возможности биржевой площадки на вебинаре.





По данным БУТБ, за восемь месяцев 2026 года резиденты Российской Федерации реализовали на биржевых торгах продукцию на сумму $120,5 млн, что на 20% больше, чем за такой же период 2025 года. Лидерами продаж на белорусском биржевом рынке были такие позиции, как уголь, черные металлы, ферросплавы, запчасти и комплектующие для промышленного оборудования, зерно и изделия из полимеров.





ОАО "Белорусская универсальная товарная биржа" создано в 2004 году. Первые торги состоялись в июне 2005 года. БУТБ - одна из крупнейших товарных бирж в Восточной Европе. Ее главная функция - содействие белорусским предприятиям в экспорте продукции и помощь иностранным компаниям в выходе на белорусский рынок. На бирже продается металло-, лесо-, сельхозпродукция, промышленные и потребительские товары широкой номенклатуры.-0-