Расширение рынков сбыта. Какие соглашения о сотрудничестве подписала Ассоциация технопарков на "ИННОПРОМ. Беларусь"

30 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Ассоциация технопарков и субъектов инновационной деятельности Беларуси во время выставки "ИННОПРОМ. Беларусь" подписала два соглашения о сотрудничестве - с Московской ассоциацией предпринимателей и Домом Латинской Америки, передает корреспондент БЕЛТА.
Документы направлены на расширение рынков сбыта для отечественных резидентов и развитие промышленной кооперации. Договоренности помогут открыть новые возможности для высокотехнологичных предприятий Беларуси.
"Смысл этих двух подписаний в том, чтобы мы открыли для себя новые ворота, чтобы мы вступили, можно сказать, в новую эру такого негосударственного сотрудничества между нашими ассоциациями. Первое соглашение дает нам выход как на московский региональный рынок, так и рынок Российской Федерации. Очень много предприятий ищут выход на белорусский рынок, и наша задача им помочь", - сказал председатель Ассоциации технопарков Ярослав Гребенщиков.
Он добавил, что Дом Латинской Америки, представляющий интересы 38 государств региона и Карибского бассейна, позволит предметно работать с запросами из латиноамериканских стран. Так они смогут поучаствовать в развитии как межкультурных, так и экономических связей и предпринимательства. Среди наиболее востребованных направлений для экспорта рассматриваются IТ-сфера, микроэлектроника и технологии термической обработки металлов.
По словам Ярослава Гребенщикова, развитие развитие договоренностей продолжится уже в октябре. В этом месяце запланировано проведение видеоконференции с участием профильных министерств, в ходе которой стороны обсудят перспективы создания промышленных кластеров в Венесуэле с использованием белорусского индустриального опыта и высоких технологий.
II Международная промышленная выставка "ИННОПРОМ. Беларусь" проходит в Минске с 30 сентября по 2 октября. Ее участниками стали представители более чем 40 стран, а общая площадь выставочной экспозиции составила 20 тыс. кв.м.-0-
Экономика
30 сентября 2026, 15:41
Расширение рынков сбыта. Какие соглашения о сотрудничестве подписала Ассоциация технопарков на "ИННОПРОМ. Беларусь"
Фото из архива
Новости рубрики Экономика
Беспилотный трамвай и троллейбус с автономным ходом. Гендиректор "БКМ Холдинг" рассказал о новых разработках
Рост зарплат, поддержка приоритетных направлений экономики. Какие подходы заложены в республиканском бюджете на 2027 год
Главная тема - промышленное сотрудничество. Каранкевич встретился с руководителями делегаций регионов РФ
Роботизированный комплекс и водородные технологии. Какие новинки подготовил БЕЛАЗ к "ИННОПРОМ. Беларусь"
Главное
Топ-новости
Лукашенко согласовал внесение в Палату представителей бюджетно-налогового пакета документов на 2027 год
Торговля, техника, АПК. В каких направлениях Беларусь и Ленинградская область развивают сотрудничество
Главная тема - промышленное сотрудничество. Каранкевич встретился с руководителями делегаций регионов РФ
Экспорт и инвестиции: министр экономики рассказал, за счет чего Беларусь достигнет параметров прогноза-2027
Рост зарплат, поддержка приоритетных направлений экономики. Какие подходы заложены в республиканском бюджете на 2027 год
С нами интереснее