Расширение рынков сбыта. Какие соглашения о сотрудничестве подписала Ассоциация технопарков на "ИННОПРОМ. Беларусь"

30 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Ассоциация технопарков и субъектов инновационной деятельности Беларуси во время выставки "ИННОПРОМ. Беларусь" подписала два соглашения о сотрудничестве - с Московской ассоциацией предпринимателей и Домом Латинской Америки, передает корреспондент БЕЛТА.



Документы направлены на расширение рынков сбыта для отечественных резидентов и развитие промышленной кооперации. Договоренности помогут открыть новые возможности для высокотехнологичных предприятий Беларуси.



"Смысл этих двух подписаний в том, чтобы мы открыли для себя новые ворота, чтобы мы вступили, можно сказать, в новую эру такого негосударственного сотрудничества между нашими ассоциациями. Первое соглашение дает нам выход как на московский региональный рынок, так и рынок Российской Федерации. Очень много предприятий ищут выход на белорусский рынок, и наша задача им помочь", - сказал председатель Ассоциации технопарков Ярослав Гребенщиков.



Он добавил, что Дом Латинской Америки, представляющий интересы 38 государств региона и Карибского бассейна, позволит предметно работать с запросами из латиноамериканских стран. Так они смогут поучаствовать в развитии как межкультурных, так и экономических связей и предпринимательства. Среди наиболее востребованных направлений для экспорта рассматриваются IТ-сфера, микроэлектроника и технологии термической обработки металлов.



По словам Ярослава Гребенщикова, развитие развитие договоренностей продолжится уже в октябре. В этом месяце запланировано проведение видеоконференции с участием профильных министерств, в ходе которой стороны обсудят перспективы создания промышленных кластеров в Венесуэле с использованием белорусского индустриального опыта и высоких технологий.



II Международная промышленная выставка "ИННОПРОМ. Беларусь" проходит в Минске с 30 сентября по 2 октября. Ее участниками стали представители более чем 40 стран, а общая площадь выставочной экспозиции составила 20 тыс. кв.м.-0-