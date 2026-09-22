Расширен перечень продтоваров, при экспорте которых частично компенсируют логистические расходы

Фотохроника Фотохроника
ГОСОРГАНЫГОСОРГАНЫ
Президент Беларуси
Совет Министров
Совет Республики
Палата представителей
Конституционный суд
Верховный суд
Комитет государственного контроля
Генеральная прокуратура
Национальный банк
Министерство архитектуры и строительства
Министерство внутренних дел
Министерство ЖКХ
Министерство здравоохранения
Министерство иностранных дел
Министерство информации
Министерство культуры
Министерство лесного хозяйства
Министерство по налогам и сборам
Министерство образования
Министерство обороны
Министерство природных ресурсов
Министерство промышленности
Министерство связи и информатизации
Министерство сельского хозяйства
Министерство спорта
Министерство антимонопольного регулирования и торговли
Министерство транспорта и коммуникаций
Министерство труда и социальной защиты
Министерство по чрезвычайным ситуациям
Министерство финансов
Министерство экономики
Министерство энергетики
Министерство юстиции
Госкомитет по имуществу
Госкомитет по науке и технологиям
Госкомитет по стандартизации
Госкомитет судебных экспертиз
Государственный пограничный комитет
Государственный таможенный комитет
Национальный статистический комитет
Следственный комитет
Брестский облисполком
Витебский облисполком
Гомельский облисполком
Гродненский облисполком
Минский облисполком
Могилевский облисполком
Минский горисполком
Флаг Вторник, 22 сентября 2026
Минск-Уручье +10°C
Версия для слабовидящих
Белта +
Новости
15:01 Ученые обнаружили возможное место захоронения царицы Нефертити В мире
15:01 "Прямые контакты - лучшая форма взаимоотношений". Кушнаренко о развитии сотрудничества с регионами Узбекистана Экономика
14:59 ВТБ (Беларусь) поддержал осенний инклюзивный фестиваль "СоТворение" Общество
14:56 Специалист пытался присвоить себе 20 бивней мамонта, переданных ему на реставрацию Общество
14:50 Почти 73% американцев считают, что IT-компании делают недостаточно для предотвращения рисков ИИ - опрос В мире
14:31 Около 260 наименований продукции борются за Государственный знак качества Беларуси - Госстандарт Экономика
14:27 Семейный психолог предложила простую схему из пяти шагов, чтобы научиться управлять эмоциями Общество
14:15 Расширен перечень продтоваров, при экспорте которых частично компенсируют логистические расходы Экономика
14:14 Лукашенко поручил предоставить возможность выкупа арендного жилья у предприятий Общество
14:07 Отказ от рынков России и Беларуси дорого обходится Латвии: сокращаются рабочие места, банкротятся предприятия В мире
14:01 "Белорусы голосуют за нашу шину рублем". Как на "Белшине" достигли доли в 45% на внутреннем рынке Экономика
14:00 Украина получила $841 млн от Всемирного банка В мире
13:59 "Раубичи" примут чемпионат страны по летнему биатлону 23-24 сентября Спорт
13:50 Арбуз с белорусским характером. Как фермер выращивает южную ягоду в Минской области Регионы
13:50 Спасатели Беларуси, Казахстана и России определили ключевые направления сотрудничества на ближайшее время Общество
13:49 Полная консолидация ресурсов. Как прошли сборы территориальных войск в Октябрьском районе Регионы
13:49 В Германии расходы на отопление мазутом в 2026 году вырастут на 24% В мире
13:43 Современный центр компетенций и новая техника. Как готовят рабочие кадры в Борисовском государственном колледже Регионы
13:43 Первый форум женщин-ученых пройдет в Минске 25 сентября Общество
13:32 Доллар и юань подешевели, российский рубль подорожал на торгах 22 сентября Экономика
13:30 Парламент Литвы одобрил отказ от запрета на размещение ядерного оружия В мире
13:29 Профсоюз помог восстановить 15 лет стажа при расчете выходного пособия Общество
13:25 Белгосфилармония приглашает в музыкальное путешествие по Европе Культура
13:23 "Разговор о важном: счастливая семья - сильное государство": Полоцк готовится принять международный форум Регионы
13:20 Беларусь входит в число лидеров в ЕАЭС по росту зарплаты - данные ЕЭК Экономика
13:15 Пресс-конференция об итогах летнего отдыха и оздоровления детей и подростков пройдет в БЕЛТА 23 сентября Общество
13:05 Запрет на лов рыбы в зимовальных ямах вступает в силу с 1 октября Общество
13:03 Какие возможности предоставляют белорусам ID-карты при использовании оцифрованных сервисов, рассказали в НЦЭУ Общество
12:58 "Луна над Поднебесной": китайский Праздник середины осени встретят в НББ 26 сентября Общество
12:56 Число новых нефтяных месторождений в мире сократилось до минимума с 1980 года - СМИ В мире
Все новости
Все новости

Расширен перечень продтоваров, при экспорте которых частично компенсируют логистические расходы

Опубликовано:

Логотип БелТА
Экономика
22 сентября 2026, 14:15

Расширен перечень продтоваров, при экспорте которых частично компенсируют логистические расходы

Фото из архива
Фото из архива
Фото из архива
22 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Беларуси расширен перечень продовольственных товаров, при экспорте которых предоставляется частичная компенсация транспортно-логистических расходов. Соответствующее постановление подписал премьер-министр Александр Турчин, сообщили БЕЛТА в пресс-службе правительства.

Документом предусматривается расширение перечня продовольственных товаров, при экспорте которых предоставляется частичная компенсация транспортно-логистических расходов, с включением муки пшеничной, макаронных изделий и яиц куриных, а также дополнение перечня стран Республикой Сьерра-Леоне. Кроме того, устанавливается размер компенсации транспортно-логистических расходов при экспорте в страны дальней дуги для макаронных изделий, муки пшеничной и яйца на уровне 30%.

В соответствии с постановлением Совета Министров от 3 августа 2026 года №390 в стране реализуется пилотный проект по частичной компенсации производителям продукции в 2027 году транспортно-логистических расходов при экспорте во втором полугодии 2026 года продовольственной продукции в страны дальней дуги в соответствии с перечнями такой продукции и иностранных государств.

Предоставление компенсации будет осуществляться при соблюдении ряда обязательных условий, в том числе при условии положительной динамики увеличения физических объемов экспорта продукции в иностранное государство на 10%.

По результатам реализации пилотного проекта правительством будет принято решение о целесообразности дальнейшей реализации механизма государственной поддержки экспортеров.-0-
Теги
Беларусь правительство экспорт
Новости рубрики Экономика
"Прямые контакты - лучшая форма взаимоотношений". Кушнаренко о развитии сотрудничества с регионами Узбекистана
Фото из архива Около 260 наименований продукции борются за Государственный знак качества Беларуси - Госстандарт
"Белорусы голосуют за нашу шину рублем". Как на "Белшине" достигли доли в 45% на внутреннем рынке
Фото из архива Доллар и юань подешевели, российский рубль подорожал на торгах 22 сентября
Фото из архива Беларусь входит в число лидеров в ЕАЭС по росту зарплаты - данные ЕЭК
Александр Терехов Терехов: ежегодную долю ввода арендного жилья в Беларуси планируется довести до 30%
  • Главная
  • Расширен перечень продтоваров, при экспорте которых частично компенсируют логистические расходы
    • Главное
    Акцент на арендное жилье. Как и где строить заветные квадраты - тема совещания у Лукашенко
    "Чтобы человек мог вселиться и жить". Лукашенко назвал приоритеты в строительстве жилья с господдержкой
    Расширен перечень продтоваров, при экспорте которых частично компенсируют логистические расходы
    Регистрируйся - получай бонус. Беларусбанк дарит всем пользователям онлайн-банка комплименты 
    Топ-новости
    Лукашенко требует от местных властей обеспечивать заселение нового арендного жилья в короткие сроки
    "Копейки заплатить не могут". Лукашенко о проблеме просроченной задолженности за аренду жилья и коммунальные услуги
    Квартиры в привязке к рабочим местам. Лукашенко о задачах при строительстве арендного жилья
    Лукашенко поручил предоставить возможность выкупа арендного жилья у предприятий
    Спасатели Беларуси, Казахстана и России определили ключевые направления сотрудничества на ближайшее время
    От виртуальной "Моны Лизы" до оживших белорусских картин: пять музейных проектов на стыке искусства и технологий
    Терехов: ежегодную долю ввода арендного жилья в Беларуси планируется довести до 30%
    Около 200 участников объединил в Минске велопробег в День без автомобиля
    Пресс-конференция об итогах летнего отдыха и оздоровления детей и подростков пройдет в БЕЛТА 23 сентября
    "Белорусы голосуют за нашу шину рублем". Как на "Белшине" достигли доли в 45% на внутреннем рынке
    Ночные ливни и туман. Синоптики рассказали о погоде 23 сентября
    Беларусь входит в число лидеров в ЕАЭС по росту зарплаты - данные ЕЭК
    "Разговор о важном: счастливая семья - сильное государство": Полоцк готовится принять международный форум
    Первый форум женщин-ученых пройдет в Минске 25 сентября
    Арбуз с белорусским характером. Как фермер выращивает южную ягоду в Минской области
    Реклама
    С нами интереснее
    тв программа тв программа
    погода погода
    курсы курсы
    БЕЛТА + БЕЛТА +
    Темы Все темы
    Неделя Президента Год белорусской женщины "Как это было" // "Как это было: DOC". Проекты БЕЛТА Проект "В теме"  ПЯТИЛЕТКА КАЧЕСТВА Проект "Белорусы в кадре"
    Для обеспечения удобства пользователей сайта используются cookie
    Подробнее
    Белорусское телеграфное агентство
    Спецпроекты
    "НЕДЕЛЯ ПРЕЗИДЕНТА" "По факту: решения Первого" "В теме" "Белорусы в кадре" "Беларусь. Взлет" "ПАРАД ПОБЕДИТЕЛЕЙ: истории и лица" "Цитадели мужества" "Судьбы, сложенные в треугольник" "Партизанская летопись" "Хроника Победы" "За печатью памяти" "Белорусы в космосе" "Традиции суверенной Беларуси" Плакаты БЕЛТА
    Реклама
    Реклама на БЕЛТА
    Клиентам
    Вход для подписчиков Продукты и услуги
    Агентство
    Об агентстве Карьера в БЕЛТА Партнеры Логотип БЕЛТА Политика конфиденциальности Политика в отношении обработки персональных данных Политика в отношении обработки куки (cookies)
    message Telegram Instagram odnoklassniki facebook ВК RSS twitter TikTok videobel.by
    Свежие новости Беларуси
    БЕЛТА - Новости Беларуси, © Авторское право принадлежит БЕЛТА, 1999-2026 гг.
    Гиперссылка на источник обязательна. Условия использования материалов.
    - размещаются материалы рекламно-информационного характера.