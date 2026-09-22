Расширен перечень продтоваров, при экспорте которых частично компенсируют логистические расходы

22 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Беларуси расширен перечень продовольственных товаров, при экспорте которых предоставляется частичная компенсация транспортно-логистических расходов. Соответствующее постановление подписал премьер-министр Александр Турчин, сообщили БЕЛТА в пресс-службе правительства.



Документом предусматривается расширение перечня продовольственных товаров, при экспорте которых предоставляется частичная компенсация транспортно-логистических расходов, с включением муки пшеничной, макаронных изделий и яиц куриных, а также дополнение перечня стран Республикой Сьерра-Леоне. Кроме того, устанавливается размер компенсации транспортно-логистических расходов при экспорте в страны дальней дуги для макаронных изделий, муки пшеничной и яйца на уровне 30%.



В соответствии с постановлением Совета Министров от 3 августа 2026 года №390 в стране реализуется пилотный проект по частичной компенсации производителям продукции в 2027 году транспортно-логистических расходов при экспорте во втором полугодии 2026 года продовольственной продукции в страны дальней дуги в соответствии с перечнями такой продукции и иностранных государств.



Предоставление компенсации будет осуществляться при соблюдении ряда обязательных условий, в том числе при условии положительной динамики увеличения физических объемов экспорта продукции в иностранное государство на 10%.



По результатам реализации пилотного проекта правительством будет принято решение о целесообразности дальнейшей реализации механизма государственной поддержки экспортеров.-0-