Работа на склад недопустима. Ситуацию в промышленности рассмотрели в правительстве

Встреча по этой тематике не первая. О принципах и механизмах работы участники совещания договорились в феврале. "Если вы думаете, что на это все мы будем просто смотреть, вы ошибаетесь", - добавил Александр Турчин.-0-





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21 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Ситуацию в промышленном комплексе рассмотрели на совещании у премьер-министра Александра Турчина с участием руководителей министерств и концернов, а также директоров предприятий. Об этом сообщили БЕЛТА в пресс-службе правительства.В числе актуальных вопросов - что мешает расти более динамично, какие имеются резервы и что необходимо предпринять, чтобы ускориться. Рассмотрены результаты работы за 8 месяцев. Особое внимание - предприятиям, где отмечено снижение объемов производства."Работа на склад недопустима. Разговор не только о цифрах. В первую очередь речь об ответственном отношении руководителей", - отметили в пресс-службе.Александр Турчин отметил, что, с одной стороны, есть положительная динамика, растут объемы производства. Но ситуация в некоторых отраслях и в целом ряде предприятий не может не настораживать. "По целому ряду предприятий я не вижу действий руководства этих предприятий к исправлению ситуации. Это выражается и в работе на внешнем контуре, ситуации внутри страны, работе с оптимизацией затрат", - сказал премьер-министр.