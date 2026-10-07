Рабочая группа по сотрудничеству с Магаданской областью обсудила расширение экспорта белорусской техники в регион





На встрече подробно обсудили наиболее актуальные вопросы текущего сотрудничества Беларуси с Магаданской областью, наметили потенциальные точки роста. Особое внимание уделили экспорту белорусской техники - рассмотрели текущие и перспективные поставки карьерных самосвалов производства "БЕЛАЗ", который является стратегическим партнером для добывающей отрасли региона. Предложили магаданским коллегам расширить поставки за счет всего спектра производимых в Беларуси коммунальных и специальных машин.





Высоко оценили открытие мультибрендового центра белорусской техники, приветствовали расширение торгующих белорусскими товарами магазинов в Магадане.





Отмечены достигнутый уровень сотрудничества в культурно-гуманитарной сфере, развитие совместных проектов в сфере молодежной политики и патриотического воспитания. Стороны обменялись мнениями относительно перспектив взаимодействия в области санаторно-курортной деятельности.





На заседании рабочей группы по сотрудничеству наши предприятия - гомельский завод "Кристалл", витебская "Полимерконструкция" - представили магаданским партнерам перспективные отраслевые проекты, представители Белорусской универсальной товарной биржи рассказали о возможностях упрощения экспортных и импортных поставок при использовании площадки.





По итогам переговоров губернатор Магаданской области Сергей Носов дал конкретные поручения по приоритетному развитию сотрудничества с белорусскими партнерами, активизации исполнения достигнутых на различных уровнях договоренностей.-0-

7 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. В ходе визита в Магаданскую область посол Беларуси в России Юрий Селиверстов провел рабочую встречу с губернатором региона Сергеем Носовым и принял участие в заседании Рабочей группы по развитию сотрудничества с областью под сопредседательством министра по налогам и сборам Беларуси Дмитрия Кийко. Об этом БЕЛТА сообщили в пресс-службе посольства Беларуси в России.