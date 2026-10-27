ПВТ и Катар наметили пути сотрудничества в цифровой сфере

27 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Беларусь и Катар планируют развивать сотрудничество в IT-секторе. Об этом БЕЛТА сообщили в пресс-службе ПВТ по итогам встречи начальника Секретариата Наблюдательного совета ПВТ Анны Рябовой с временным поверенным в делах Государства Катар в Республике Беларусь Хамудом Аль-Саади.





Гостям представили правовую экосистему Парка, актуальные условия работы для компаний-резидентов, а также передовые разработки белорусских компаний, уже зарекомендовавшие себя на внешних рынках. Отдельно речь шла о выстроенной в ПВТ модели взаимодействия государства и бизнеса: именно она позволяет превращать запросы отраслей в готовые цифровые продукты.





Катар выступает для ПВТ одним из перспективных направлений на Ближнем Востоке. В мае текущего года Парк провел вебинар для резидентов о выходе на данный рынок, и нынешняя встреча продолжила тему.





Катарская сторона подтвердила интерес к белорусскому IT-сектору, отметив прочную договорную базу между странами и высокий уровень двусторонних отношений. "Мы знаем о ваших успехах в цифровой сфере и высоко их оцениваем. Наши отношения строятся на взаимопонимании и уважении, и сотрудничество в области высоких технологий - одно из направлений, где мы видим взаимный интерес", - отметил Хамуд Аль-Саади.





Стороны договорились продолжить диалог и проработать конкретные направления сотрудничества, где компетенции резидентов ПВТ могут быть востребованы в Катаре.-0-