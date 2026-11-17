17 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Какие проекты реализуют Беларусь и Узбекистан в АПК и каковы перспективы сотрудничества, рассказал посол Узбекистана в Беларуси Нуриддин Мамажонов на форуме "Кооперационное взаимодействие в рамках СНГ" на полях PRODEXPO-2026, передает корреспондент БЕЛТА.





В достижении высоких показателей товарооборота между Беларусью и Узбекистаном важная роль отводится сельскому хозяйству и пищевой промышленности. Страны подписали совместный план мероприятий, предусматривающий увеличение взаимной торговли продовольственной продукцией и сельскохозяйственным сырьем до $1 млрд. "Уже сегодня наблюдается устойчивая положительная динамика. За январь - сентябрь этого года товарооборот агропродовольственной продукции вырос на треть", - отметил Нуриддин Мамажонов.





В структуре белорусского экспорта значительное место занимает мясная продукция, молочные изделия, сахар, шоколад, кондитерские товары и др. Узбекистан расширяет поставки винограда, орехов и других востребованных продовольственных товаров.





Особое внимание уделяется переходу от традиционной торговли к глубокой производственной и технологической кооперации. Один из наиболее масштабных примеров - совместный проект с компанией "Серволюкс" по созданию в Узбекистане современного птицеводческого кластера. После выхода на полную проектную мощность ежегодное производство может составить 75 тыс. т мяса птицы, более 200 тыс. т комбикормов и 14 тыс. т продукции глубокой переработки. "Белорусскими предприятиями также запущены проекты по глубокой заморозке и переработке ягод, фруктов и овощей, которые в дальнейшем будут поставляться не только на рынки Узбекистана и Беларуси, но и в Европу и Азию", - добавил Нуриддин Мамажонов.





В Беларуси при участии узбекского капитала реализуется около 40 проектов в сфере животноводства. "В рамках этих проектов уже выращивается свыше 10 тыс. голов крупного рогатого скота. Планируется доведение общего поголовья до 60 тыс. Один из ярких примеров такого сотрудничества - проект по созданию современного животноводческого кластера в Витебской области с организацией полного производственного цикла - от выращивания скота до переработки готовой продукции", - отметил посол.





Он также остановился на сотрудничестве в пищевой промышленности. На производственных мощностях ОАО "Беллакт" открыли линию по выпуску детского питания под первой национальной маркой Узбекистана Safolak. В сфере развития транспортно-логистической инфраструктуры был отмечен запуск нового железнодорожного маршрута, который начинается в Беларуси, проходит через Россию и Казахстан с прибытием в Узбекистан.





Говоря о дальнейшем развитии агропромышленного сотрудничества с Беларусью и странами СНГ, Нуриддин Мамажонов обозначил несколько предложений. Среди них расширение взаимного доступа к сельскохозяйственной и продовольственной продукции на рынках стран. Предлагается активизировать работу по устранению избыточных административных барьеров.





По его словам, необходимо укрепление научно-технологического сотрудничества. Узбекистан заинтересован в дальнейшем расширении сотрудничества с Беларусью и другими странами СНГ в области науки и образования по таким направлениям, как селекция, генетика, племенное животноводство, ветеринария и др. Особое значение придается внедрению цифровых производственных процессов и подготовке кадров для агропромышленного комплекса. Предлагается активизировать взаимодействие по развитию транспортной логистики, включая создание складов и специализированных транспортных маршрутов для регулярных поставок продовольствия.





Форум "Кооперационное взаимодействие в рамках СНГ" выступает содержательной площадкой для обмена опытом, определения перспективных направлений взаимодействия и выработки практических предложений по дальнейшему развитию торговли и кооперации в аграрной и пищевой сферах. Организатор - Национальный центр поддержки экспорта совместно с Министерством сельского хозяйства и продовольствия.-0-