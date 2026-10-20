Проработка совместных проектов и бизнес-форум. Делегация Гомельской области посещает Китай 

20 октября, Гомель /Корр. БЕЛТА/. Делегация Гомельской области во главе с председателем облисполкома Иваном Крупко посещает Китайскую Народную Республику и несколько дней будет работать в провинции Цзилинь, сообщили БЕЛТА в облисполкоме.



В составе делегации - руководители предприятий мясо-молочной отрасли и пищевой промышленности, машиностроения, вуза. Рабочая программа насыщенная. Представители Гомельской области посетят корпорации, промышленные предприятия, примут участие в бизнес-форуме, обсудят с коллегами из Поднебесной вопросы поставок гомельской продукции, предложат варианты реализации совместных проектов.



Как подчеркнули в облисполкоме, за последние пять лет товарооборот Гомельской области с Китаем вырос более чем в 2,5 раза. Основу экспорта в КНР составляют целлюлоза, мясная, молочная, кондитерская и алкогольная продукция, лесоматериалы. Из Поднебесной в юго-восточный белорусский регион поставляется инновационное оборудование.-0-