При этом есть перспективы развития и в других сферах. Среди них - культура и туризм.-0- При этом есть перспективы развития и в других сферах. Среди них - культура и туризм.-0-





Фото Татьяны Матусевич

28 ноября, Челябинск /Корр. БЕЛТА/. Губернатор Челябинской области Алексей Текслер рассказал журналистам, на чем основывается сотрудничество региона с Беларусью и какие новые задачи встают при взаимодействии с белорусскими партнерами, передает корреспондент БЕЛТА."Мы с удовлетворением отметили, что наше сотрудничество в сфере экономики, промышленности, машиностроения активно развивается. Беларусь входит в тройку крупнейших стран, с которыми взаимодействует Челябинская область, и для нас это очень важное сотрудничество в сфере металлургии, в сфере машиностроения, приборостроения. Сейчас очень важное и интересное направление сотрудничества - это промышленная робототехника. Коллеги посетили наш завод роботов", - сказал Алексей Текслер.По его словам, обсуждается и взаимодействие в сфере сельского хозяйства. При этом речь не только о продуктах питания, но и поставке оборудования, ведь в Челябинске активно развивается молочное животноводство, а оборудование белорусского производства в этой сфере является одним из самых лучших.Губернатор подчеркнул, что более половины всей тракторной техники, которая работает в регионе, производства Минского тракторного завода. "Мы поставляем комплектующие, различную технику, в том числе навигационную для аэропортов, электротехническое оборудование, также запчасти на автомобили. У нас взаимный интерес: часть запчастей минские производители покупают у нас. Несмотря на активное сотрудничество, есть еще чем заниматься. Все больше и больше сфер мы друг для друга открываем. Стоит задача увеличивать наше сотрудничество, помогать друг другу заниматься импортозамещением, в том числе деталей", - добавил он.