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24 ноября, Екатеринбург /Корр. БЕЛТА/. Какие направления сотрудничества со Свердловской областью являются приоритетными, рассказал журналистам заместитель премьер-министра Беларуси Виктор Каранкевич после встречи с первым заместителем губернатора Свердловской области - министром промышленности и науки Алексеем Шмыковым, передает корреспондент БЕЛТА."Мы обсудили актуальные вопросы в реализации перспективных проектов и тех договоренностей, которые имеются между Беларусью и Свердловской областью. Для нас эта область - один из важнейших регионов среди субъектов хозяйствования Российской Федерации. На протяжении шести лет идет положительная динамика роста товарооборота. Если 2025 год сравнивать с 2020-м, то темп роста - в 2,4 раза. Положительная динамика сохраняется, и я уверен, что с учетом договоренностей, их успешной реализации и выработки новых, товарооборот за 2026 год позволит перешагнуть уже миллиард долларов, а имеющийся потенциал и наработки позволят поступательно двигаться в интересах Беларуси и Свердловской области, направленных на повышение уровня качества жизни", - сказал Виктор Каранкевич.По его словам, важны вопросы промышленной кооперации, поставки пассажирской, грузовой, коммунальной, дорожно-строительной техники, а также реализация совместных проектов. Так, по меморандуму, подписанному в этом году на выставке "ИННОПРОМ" в Екатеринбурге, обсуждалась реализация проекта по созданию сборочных производств и выпуску в Беларуси техники Машиностроительного завода имени М.И.Калинина, а в Екатеринбурге - техники "АМКОДОР". Первый образец такой техники был показан на промышленной выставке. Уже есть определенные наработки по производству отдельных технических элементов, а в будущем это сотрудничество может перерасти в промышленное производство, которое поможет как удовлетворить потребности региона, так и производить поставки в смежные регионы."В Свердловской области эксплуатируется большое количество сельскохозяйственной, карьерной техники, обсуждаются вопросы сервисного обслуживания, повышения и расширения возможностей номенклатурного ряда, соответственно, сохранения того же качества гарантийного и постгарантийного обслуживания этой техники. Отдельно затронуты вопросы в сфере энергетики. Для продолжающейся модернизации основных производственных фондов белорусской энергосистемы востребовано оборудование Уральского турбинного завода", - подчеркнул Виктор Каранкевич.Отдельно затронута реализация совместных программ в подготовке студентов, о работе учреждений образования, создании в Екатеринбурге лабораторий и отдельных классов, где можно было бы не только знакомиться, но и обучаться на белорусской сельскохозяйственной технике, которая работает на полях Свердловской области. Недавно в Уральском государственном аграрном университете открыли учебный класс "Гомсельмаша".После встречи подписан меморандум о взаимопонимании между Правительством Свердловской области и Государственным комитетом по науке и технологиям Беларуси, который станет подспорьем в развитии энергетики, машиностроения, металлургии, реализации совместных проектов в сфере научных исследований и конструкторских разработок.Актуальны культурное, социальное, гуманитарное направления сотрудничества. Намечены планы по работе с молодежью, что говорит о динамичном развитии отношений и усилении взаимодействия. -0-