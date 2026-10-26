Промкооперация, техника и туризм. Головченко о сферах взаимодействия Беларуси и Башкортостана

26 октября, Уфа /Корр. БЕЛТА/. Промышленная кооперация остается приоритетной в сотрудничестве Беларуси и Башкортостана. Таким мнением поделился председатель правления Национального банка Роман Головченко во время заседания рабочей группы по сотрудничеству Башкортостана и Беларуси при участии главы Башкортостана Радия Хабирова, передает корреспондент БЕЛТА.





"В приоритете промышленная кооперация, включая поставки белорусской техники с привлечением инструментов финансовой поддержки, - сказал Роман Головченко. - Что касается наших аграриев, здесь неплохо идет сотрудничество и по зерноуборочной, и кормоуборочной технике, и по пропашным тракторам".





Председатель правления Нацбанка заметил, что правительство Башкортостана уделяет много усилий развитию сотрудничества между нашими республиками и реализации совместных проектов. "Нет никакого проседания, игнорирования. Все очень плотно работают над реализацией сформулированных задач. Мы, в принципе, очертили все магистральные направления, озвучили возможные шаги по их дальнейшему развитию", - подчеркнул он.





Беларусь также заинтересована в развитии сотрудничества. Наша страна приготовила финансовое предложение, которое способно поддержать поставку коммунальной техники и сделать ее финансово менее нагруженной для Башкортостана в нынешних условиях.





"Важен и проект по развитию электротранспорта. Благодаря нашей кооперации между Минским автомобильным заводом и Уфимским трамвайно-троллейбусным заводом башкортостанское предприятие не только получило опыт, но и восстановило компетенции, что позволило создать совместное предприятие, которое уже способно выступать как самостоятельный и сильный игрок на общероссийском рынке электротранспорта", - пояснил Роман Головченко.





Кроме того, идет работа над развитием туристической сферы. Сотрудничество в этой области долгое время оставалось на втором плане, но сегодня стороны заинтересованы в обсуждении различных вопросов и предложений.-0-