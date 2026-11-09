Производство грузовых электромобилей могут наладить в Брестской области

9 ноября, Брест /Корр. БЕЛТА/. В Брестской области в кооперации с китайскими партнерами планируют наладить производство грузовых электромобилей. Об этом сообщил в комментарии корреспонденту БЕЛТА заместитель председателя Брестского облисполкома Михаил Баценко.



Делегация официальных и деловых кругов Брестской области во главе с председателем облисполкома Петром Пархомчиком отправилась Китай. Программа предусматривает проведение встреч и переговоров, посещение предприятий. Сейчас представители Брестчины работают в провинции Аньхой.



"С утра мы встретились с руководством партнерской компании, где обсудили те моменты, которые мы уже достигли. По 2026 году было поставлено примерно 96 машинокомплектов среднетоннажных грузовиков. Около 48 уже собрано и отправлено покупателям. На следующий год планом развития предусмотрено создание до 200 среднетоннажных грузовиков различной грузоподъемностью", - рассказал Михаил Баценко.



С этой китайской компанией сотрудничает ОАО "Брестмаш", реализовывая различные совместные проекты. В результате белорусско-китайского сотрудничества на производственной площадке в городе над Бугом уже собрано более 3,5 тыс. единиц техники.



"Договорились, что у нас будет разработана стратегия на ближайшие пять лет, которая предусматривает в том числе электрические грузовики, увеличение производства грузовиков на двигателе внутреннего сгорания. Следующий проект, который обязательно будем делать, - пикапы, которые здесь называются Т8 и Т9", - отметил зампредседателя Брестского облисполкома. Во время переговоров было подписано соглашение о дальнейшем сотрудничестве сторон.



"Малотоннажные грузовики - востребованный коммерческий транспорт и в Беларуси, и у соседей. Поэтому проекту уделяем особое внимание", - подчеркнул Петр Пархомчик.



Во время визита в Китай, который продлится по 12 ноября, делегация Брестской области также побывает в провинции Шаньси. На повестке - увеличение товарооборота, поиск новых проектов для совместной реализации.-0-