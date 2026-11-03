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"Производительность на 10-15% выше". Кузнецов о белорусских комбайнах для уборки кукурузы

Опубликовано:

Логотип БелТА
Экономика
03 ноября 2026, 12:19

"Производительность на 10-15% выше". Кузнецов о белорусских комбайнах для уборки кукурузы

3 ноября, Полоцкий район /Корр. БЕЛТА/. Белорусские комбайны для уборки кукурузы на 10-15% производительнее зарубежных аналогов. Об этом журналистам во время испытаний новой техники в Полоцком районе сообщил министр промышленности Андрей Кузнецов, передает корреспондент БЕЛТА.
В Полоцком районе с участием премьер-министра Александра Турчина прошли испытания белорусских комбайнов для уборки кукурузы на зерно и корнаж. Глава Минпрома пояснил, какие преимущества имеет отечественная техника, произведенная на "Гомсельмаше". "В испытаниях показаны два кормоуборочных комбайна - на 450 лошадиных сил и 650 лошадиных сил (последний - полноприводный комбайн) и два зерноуборочных комбайна - оба на 450 лошадиных сил, но один на полном ходу и с полугусеницами. Мы показали, что наша техника не хуже импортной. На сравнительных испытаниях доказано, что наше машиностроение идет в ногу со временем. Такие образцы появились благодаря аграриям, потому что они задают тот темп, который должны держать производители сельхозтехники. Белорусская техника на 10-15% более производительная по сравнению с зарубежными аналогами, а также в три раза дешевле", - подчеркнул Андрей Кузнецов.
Первый заместитель министра сельского хозяйства и продовольствия Виталий Кулак в разговоре с журналистами рассказал, как производители новой сельхозтехники работали в тесном контакте с аграриями, чтобы соблюсти все их потребности. "Не стоят на месте время и технологии, мы активно наращиваем объемы уборки кукурузы и на зерно, и на силос. Из-за особенностей погоды на полях появляются переувлажненные участки. С одной стороны, летом мы ищем влагу и идем в более низкие участки, а на время уборки это работает против нас. Поэтому совместно с Министерством промышленности возник вопрос выхода из данной ситуации и решения этой проблемы. Было предложено несколько вариантов, и сегодня мы их видим на поле. Благодаря новой отечественной технике мы обеспечим уборку кукурузы на сложных участках. Я думаю, что, пройдя испытания, она себя полностью зарекомендует. Потребность в ней у аграриев есть, потому что проходимость играет значимую роль во время уборочной кампании. Мы видим, что иногда даже на полях с зерновыми летом есть подтопления, и там также нужны подобные комбайны", - пояснил он.
Виталий Кулак подчеркнул, что увеличение площадей под кукурузу на зерно в этом году даст хороший плюс в кормовой базе для животноводства, а в планах и в дальнейшем по республике делать ставку на эту культуру, чтобы обеспечивать КРС полноценными кормами.-0-
Фото Александра Хитрова
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