4 ноября, Москва /Эдуард Пивовар - БЕЛТА/. Посол Беларуси в России Юрий Селиверстов провел переговоры с генеральным директором - председателем правления ОАО "Российские железные дороги" Олегом Белозеровым. Об этом БЕЛТА сообщили в пресс-службе белорусского диппредставительства.
"Стороны рассмотрели актуальные вопросы двусторонней повестки в сфере железнодорожных перевозок, в том числе обеспечение пассажирского сообщения, работу над реализацией проекта высокоскоростной железнодорожной магистрали Москва - Минск", - отметили в дипмиссии.
Посол и глава РЖД также обсудили отдельные вопросы развития грузового сообщения и наметили перспективы увеличения грузопотока между Беларусью и Россией.-0-
Экономика
03 ноября 2026, 20:50
Проект высокоскоростной магистрали, грузоперевозки. Посол Беларуси провел переговоры с главой РЖД
Фото посольства Беларуси в России
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