Проект районного масштаба: перегородки, стены и опалубка - в Кричеве расширили сферу применения шифера 

Год назад по инициативе Президента "Один район - один проект" на старой площадке цементного завода в Кричеве частная компания запустила автоматическую китайскую линию по производству шифера, которая позволила не только поднять качество продукции на совершенно иной уровень, но и раскрыла потенциал возможностей и сфер применения привычного стройматериала.





Дешевле, проще, быстрее





В 2017‑м ООО "КМБ-Восток" берет в аренду 15 тыс. кв. м - шиферный цех с оборудованием - и возобновляет изготовление популярных, особенно в сельской местности, кровельных листов. Это был первый шаг, который позволил начинающему бизнесу запустить производство не с нуля, а опереться на колоссальный опыт квалифицированных специалистов, которых также удалось привлечь, и использовать расположенную рядышком (в 14 км) сырьевую базу - ведь шифер на 80 % состоит из цемента. В 2017‑м ООО "КМБ-Восток" берет в аренду 15 тыс. кв. м - шиферный цех с оборудованием - и возобновляет изготовление популярных, особенно в сельской местности, кровельных листов. Это был первый шаг, который позволил начинающему бизнесу запустить производство не с нуля, а опереться на колоссальный опыт квалифицированных специалистов, которых также удалось привлечь, и использовать расположенную рядышком (в 14 км) сырьевую базу - ведь шифер на 80 % состоит из цемента.









- Притом что строительный рынок сейчас перенасыщен предложениями и среди поставщиков кровельных покрытий хватает конкурентов, мы уверены, что наша продукция займет свою нишу за счет качества и удобства использования. На новой линии можем делать листы любой длины (2, 3 метра и более) по желанию заказчика, причем идеальной конфигурации, что облегчает укладку материала - края шифера с высокой точностью обрезаются напором воды под давлением, - уточняет Сергей Леонидович, которому есть с чем сравнить — много лет участвовал в производстве шифера на старых мощностях цементного завода.









Немалый плюс - определенная гибкость, и как следствие - возможность накрывать не только плоские, но и сферические поверхности. Работы на кровле, которые обычно длятся неделями, с помощью инновационных кричевских плит сокращаются до одного дня.





- А текстурированный шифер запросто может конкурировать с привычным сайдингом, - продолжаем разговор с Вячеславом Романенко. - Наш еще и выглядит более выразительно за счет рельефной поверхности, имитирующей деревянные волокна и помогает надежно защищать здание от атмосферных воздействий. Его выбирают для фасадов домов, гостиниц, складов, где особенно важны внешний вид, долговечность и аккуратный экстерьер.





А у традиционного восьмиволнового листа появился более широкий диапазон толщины - от 5 до 6 мм. Максимальная увеличивает гигроскопичность и шумоизоляцию, что особенно важно при строительстве молочно-товарных комплексов — ливень и стихия будут меньше пугать животных.





Предприятие реализует продукцию в основном на внутреннем рынке, стройорганизации Гомельской, Минской, Гродненской областей берут ее для возведения ферм, капремонтов многоэтажек. Производство круглосуточное. Спрос стабильный. Хотя случается и форс-мажор.









- "Один район - один проект" - это взаимовыгодное сотрудничество государства и бизнеса, позволяющее без проволочек получить промышленные площадки и, если нужно, кредитную поддержку государства. А поскольку мы еще находимся в юго-восточном регионе Могилевской области, это, конечно, плюс налоговые преференции, которыми также пользуемся. Все в совокупности позволило быстрее развернуться, - подводит итог беседы директор ООО "КМБ-Восток" Станислав Сиваков.





А мы отправляемся дальше, на предприятие не посетить которое, побывав в Кричеве, просто не простительно. Тем более что ОАО "Кричевцементношифер" несколько месяцев назад завершило важнейший инвестпроект, а сейчас активно работает над реализацией второго. Оба настолько значимы для экологии страны, что трудно переоценить. Да-да, производство, которое прежде негативно воздействовало на окружающую среду, теперь ее активно защищает.





Вместо свалок - цемент!









- Сейчас на заводе идет обкатка новой технологии, добиваемся оптимального процентного соотношения компонентов и влажности. Потенциальная мощность установки - 30 тыс. т в год при общей потребности 130–150 тыс. природного гипса, стоимость которого достигает 800 рублей. Искусственный камень будет на порядок дешевле, даже с учетом плеча доставки по железной дороге, - продолжает тему Андрей Александрович и плавно переходит ко второй - снижение энергетических затрат, составляющих до 35 % в себестоимости цемента. Пока при его производстве в равных долях используют местный торфобрикет и импортируемый уголь, который в феврале 2027‑го планируют заместить RDF-топливом - его уже получают из твердых коммунальных отходов в Гродно и Минске. Это также возможно и в других городах страны - отходы образуются везде. Суть: так называемые хвосты № 2, когда тщательно извлечены все перерабатываемые вторичные ресурсы, не отправляют, как раньше, на полигоны, которые растут вокруг городов, а очищают, измельчают и сушат.









Есть на кричевском цементном заводе еще одна тема для развития - в 2025 году его мощности были загружены на 104,5 %, цемента выпустили свыше 1660 тыс. т.













Готовится главный технолог и к использованию RDF-топлива, говорит, ездили в Красносельск, где похожее оборудование работает уже не первый год, изучали опыт:









Съедобные трансформеры и машинки









- Беларусь - моя родина, - улыбается Людмила Александровна. На предприятие она пришла инспектором по кадрам 6 лет назад. До того попробовала себя в сельском хозяйстве в Мстиславском районе по окончании Белорусской государственной сельхозакадемии, работала бухгалтером в СПК Кричевского района, в банке, "Белгосстрахе" и даже на "Кричевцементношифере". Но как говорит, душой прикипела к хлебопекарному делу, неожиданно для себя возглавила коллектив, преимущественно женский (их 54 из 78 человек), и сегодня полна идей и планов.





Предприятие, кроме своего района, развозит продукцию еще по шести — например, Славгородский, Климовичский, Краснопольский, Чериковский, а также в Могилев, и даже имеет участок в Костюковичах, который специализируется на производстве ни хлеба, ни булок, а… сухарей, кондитерских, сдобных, просто с сахаром и изюмом. И это, кстати, сегодня самый ходовой экспортный товар - поставляется в Россию, Узбекистан, Туркменистан, до 12 тонн в месяц.

- Планируем начать производство сухарей и в Кричеве, - уточняет Людмила Заклюева. - Уже прикидываем, как собрать необходимое оборудование без больших затрат. Сухари оказались рентабельнее хлеба. - Планируем начать производство сухарей и в Кричеве, - уточняет Людмила Заклюева. - Уже прикидываем, как собрать необходимое оборудование без больших затрат. Сухари оказались рентабельнее хлеба.





На этой вкусной ноте мы попрощаемся с гостеприимным Кричевским районом, где по инициативе Президента "Один район - один проект" появилось новое предприятие с востребованным ассортиментом, а градообразующий завод активно включился в "зеленые технологии". Проверено.





Из первых уст





- Драйвер экономики района, в котором 23 тыс. городского и только 4 тыс. сельского населения, - наше градообразующее предприятие ОАО "Кричевцементношифер", а также молодое ООО "КМБ-Восток", "ПромЛенБел", которые, реализуя свои инвестпланы, не только модернизируют производство и выпускают конкурентоспособную продукцию в регионе и за пределами страны, но и создают рабочие места. Без роста экономически активного населения регион не имеет будущего, потому делаем все возможное, чтобы производства строились и развивались, привлекая рабочие руки и из других районов широкими перспективами и хорошей заработной платой.





В 2025 году по инициативе Президента "Один район - один проект" ООО "КМБ-Восток" на месте бывшего шиферного производства поставило линию по выпуску фиброцементных панелей, инвестировало более 12 млн рублей, создало 15 рабочих мест. В прошлом году в район привлечена рекордная сумма инвестиций - около 300 млн рублей, львиная доля средств - из Китайской Народной Республики в майнинговую ферму, которая также расположилась в бывших цехах цементного завода, появилось 25 высокотехнологичных рабочих мест. Уже сформирована и вторая площадка, идут переговоры с китайским инвестором.





Важное событие произошло в социальной сфере - построили поликлиническое отделение для обслуживания населения, в том числе и детей, где оказываем высокотехнологическую помощь кардиологическим больным, закуплено оборудование, укомплектован штат врачей. Кардиологическое отделение, помимо нашего, обслуживает еще шесть близлежащих районов Могилевской области, проводятся сложные операции на сердце.





Корреспонденты БЕЛТА отправились в Кричев и посмотрели, как можно за один день смонтировать плоскую кровлю по инновационным технологиям, и еще узнали, когда бытовые и промышленные отходы повезут на цементный завод вместо свалки. А пока обо всем расскажем подробнее, попробуйте догадаться, какая продукция местного филиала ОАО "Булочно-кондитерская компания "Домочай" оказалась в топе продаж в Россию, Туркменистан и Узбекистан.Предпосылкой для появления еще одного промышленного предприятия в Кричеве стал переезд в 2013 году градообразующего акционерного общества в производственные корпуса поближе к меловому карьеру "Каменка", где, по сути, создан новый цементный завод мощностью 1,7 млн т продукции в год, и прежние мощности остались не у дел. Но ненадолго.А вторым этапом развития стала масштабная модернизация стоимостью более 12 млн рублей.- Старую линию законсервировали, она технологически и морально устарела, - рассказывает начальник производства Сергей Даниленко. - Существенно изменились условия труда и появилась возможность выпускать до 8 тыс. листов шифера в сутки. Всего их три вида. Помимо привычного асбестоцементного восьмиволнового, который используется как оптимальное кровельное решение для частных жилых домов, сельхозкомплексов и складов, делаем еще плоские и текстурированные под дерево хризотилцементные для устройства вентфасадов, монтажа стеновых перегородок, создания несъемной опалубки фундамента, сухой стяжки пола или устройства плоской кровли. В новых сферах применения материалов помогаем заказчикам с шефмонтажем.Современную автоматизированную линию работники монтировали собственными силами и с помощью поставщиков оборудования из Китая ввели в эксплуатацию в мае 2025‑го.Идеальная геометрия открыла небывалые перспективы. Плоские листы подходят для создания вентфасадов и сборной стяжки на плоской кровле.- Это, без преувеличения, прорыв современных технологий. Плоские кровли у нас по старинке выравнивают с помощью стяжки, для этого требуются: бригада работников, монтаж механизмов для подачи жидкой песчано-цементной смеси на высоту, порой немалую, идеальные погодные условия и время для качественного схватывания - до 28 суток, - дополняет коллегу Вячеслав Романенко, специалист по продажам ООО "КМБ-Восток". - Сегодня этот процесс уходит в прошлое. Хризотилцементный лист исключает какие-либо мокрые операции. Два специалиста их укладывают в шахматном порядке, покрывают специальным праймером и сверху рубероидом. Такая кровельная панель заменяет стяжку толщиной 40 мм, выдерживает нагрузку до 400 кг на кв. м и прослужит более 50 лет.- Два года назад, когда ураган обрушился на Гомельскую область, у нас не только производство было круглосуточным, но и отгрузка - объем продаж увеличили пятикратно, - припоминает Вячеслав Романенко. - Производственный потолок - 300 тыс. листов шифера в месяц. Останавливаем линию на профилактику и обслуживание только зимой. Сейчас сезон - в день отгружаем до 15 тыс. листов.В штате 130 человек, в их числе Денис Горелик, оператор огромного, как морской корабль, волнировочно-стопирующего агрегата (это ключевой узел автоматизированной линии по производству хризотил- и асбестоцементного шифера, который в том числе и гофрирует плоский сырой лист). Оборудование не останавливается ни на минуту. У Дениса диплом инженера горецкой сельхозакадемии, на предприятии три года. Высшее образование очень пригодилось, когда монтировали вместе с китайцами новую линию, да и в ночные смены выручает, если случаются непредвиденные остановки в процессе производства.- И плоский, и волновой лист делает одна машина, меняются только настройки и кое-какие детали, - отвлечь его от работы нам удается всего на несколько секунд, говорит, что 12‑часовой рабочий день и ночные смены компенсирует очень неплохая по меркам Кричева зарплата. Это важно для молодой семьи - супруга Дениса в декретном отпуске, занимается воспитанием двухлетней дочки Вероники. Сам Денис, можно сказать, из династии, когда-то производством шифера в этом же цеху занимался его дядя, что, собственно, характерно для города, цемент для которого стало визитной карточкой и брендом с более чем 90‑летней историей.Гомельский химзавод ежегодно выбрасывает примерно 900 тыс. т отходов производства фосфорной кислоты. Их накопилось уже около 30 млн т - пики белых гор по пути из Гомеля в агрогородок Урицкое достигают 95 м в высоту, за что местные жители окрестили их гомельскими Альпами. Фосфогипс содержит кальций и серу, которые используют в производстве цемента, но применять его просто из отвалов невозможно.- Цемент - это смесь клинкера (получаем путем обжига измельченной смеси мела, глины, железосодержащей руды и супеси) с гипсом, который регулирует сроки схватывания цементного раствора, иначе затвердевал бы мгновенно, - комментирует генеральный директор ОАО "Кричевцементношифер" Андрей Гамуленко. - 30 июня ввели в эксплуатацию линию по производству искусственного гипсового камня. Суть инновационной технологии заключается в том, что к фосфогипсу, который при использовании в чистом виде ухудшает прочностные характеристики цемента из-за высокой кислотности, добавляем нашу щелочную инертную пыль и планируем таким образом заместить 10 % природного гипса.Реализация проекта началась в октябре прошлого года и обошлась в 5,5 млн рублей, - это собственные средства предприятия.- Если получим качественное RDF-топливо в необходимом количестве, то сможем полностью отказаться от угля, который сейчас сжигается в декарбонизаторе при производстве клинкера, - раскрывает планы генеральный директор ОАО "Кричевцементношифер". - Сейчас завершаем строительство склада с механизмами по измельчению и подаче RDF-топлива в декарбонизатор. Заключен контракт на поставку оборудования с китайской компанией, третьей по значимости на китайском рынке цементной отрасли — это крупный игрок. Китайцы сейчас активно сжигают мусор на своих цементных заводах, им его даже не хватает, поскольку очень хорошо на этом зарабатывают. При температуре до 1400 градусов по Цельсию от любого энергоисточника остается горстка золы, которая добавляется в минералогический состав клинкера в очень малых дозах, без влияния на качество и экологию. Теоретически наша линия может принять до 71,7 тыс. т в год RDF-топлива, что позволит снизить себестоимость цемента более чем на 2 %, но при одном условии — его влажность не должна превышать 10 %, а калорийность - не менее 4000 ккал.Впрочем, даже если что-то пойдет не так, есть запасной вариант - "Кричевцементношифер" готов сжигать отдельные промышленные отходы - щепу, опилки, древесину, костру, текстиль, картон… Стоимость проекта - 42 млн рублей. Источник финансирования - "Оператор вторичных материальных ресурсов", поскольку наряду с удешевлением производства решаются и важные экологические задачи.- Наращивали объемы выпуска, увеличивая производительность оборудования и сокращая сроки ремонтов с повышением их качества, а также за счет снижения внеплановых простоев, - раскрыл тонкости Андрей Гамуленко. - Но дальнейшая перспектива очевидна - модернизация завода, и в частности, повышение эффективности печного оборудования. Сейчас проходим предынвестиционную стадию во взаимодействии с китайскими партнерами, прицел на снижение ТЭР, себестоимости и повышение конкурентоспособности на внешних рынках - 60 % продукции отгружаем в Россию.После обстоятельного интервью из кабинета гендиректора отправляемся осмотреть карьер, где добывают сырье, и производство, в сопровождении Владислава Кондратенко, инженера-энергетика завода, который, как, кстати, и руководитель предприятия пришел сюда молодым специалистом после окончания вуза. Только Андрей Александрович - в 2012‑м инженером-механиком, принимал непосредственное участие в реализации проекта по возведению новой технологической цементной линии со специалистами из КНР, участвовал в пусконаладочных работах, изучив технологию и оборудование, передавал опыт и обучал персонал. У Владислава, он, к слову, местный, родом из Кричевского района, — все еще впереди. Но задел положен неплохой - диплом БНТУ 2022 года, арендная однокомнатная квартира более 40 кв. м в Кричеве, которую получил через полгода после распределения, сможет ее выкупить через 7 лет по остаточной стоимости. Но главное - практически неограниченные возможности для профессионального роста и развития, получение дополнительных знаний в коллективе всячески приветствуется.Еще одним нашим сопровождающим, заодно и собеседником стал Игорь Пацуков, главный технолог. Накануне он ездил в Минск получать высокую профессиональную награду - нагрудный знак Министерства архитектуры и строительства "Ганаровы будаўнiк". На предприятие Игорь Васильевич пришел электромонтером в 1997 году по окончании училища в Могилеве, да так и задержался, меняя лишь должностные ступеньки. Диплом о высшем образовании получал заочно в Брянске. С участием завода построил кооперативную квартиру, здесь же познакомился с женой, она тоже проработала 30 лет на одном месте, более того, у нее не только родители, но и бабушки, и дедушки помогали обеспечивать страну цементом.- У нас сейчас современное оборудование, все процессы происходят по более современной технологии, помольный парк также совершеннее, поэтому более качественный продукт получаем на финише. Редуктора под максимальной нагрузкой уже 13 лет в режиме 24/7, и вопросов с ними нет. Хотя поначалу были опасения по поводу китайского оборудования. Сейчас особенно интересный момент — осваиваем производство искусственного гипсового камня при непосредственном участии научного консультанта Белорусской цементной компании, кандидата химических наук Натальи Бедик. Это очень важно для государства, поскольку в ход идут отходы гомельского химзавода и наш побочный продукт. Искусственный гипс, регулятор сроков схватывания цементного раствора, сейчас облагораживаем, доводим до определенных параметров и будем замещать природный. Пока все идет по плану. Сырье проходит испытания в лаборатории.- Технология хорошо описана в специальной литературе, думаю, проблем не будет. У нас уже накоплен большой опыт по освоению новых технологий, делаем все сообща, прислушиваемся к дельным советам рабочих, мастеров - заинтересованы и участвуют все.В 2025 году на ОАО "Кричевцементношифер" освоен рекордный объем инвестиций в основной капитал - 53,7 млн рублей, в 4 раза больше, чем годом ранее. Приобретено 170 вагонов-хопперов, что позволило отказаться от привлечения сторонних для доставки цемента потребителям, и 50 единиц разнообразной техники. Внедрена система лазерного нанесения кода DataMatrix - с 1 мая 2026 года это обязательное условие для поставок продукции в Россию.Кричевский филиал ОАО "Булочно-кондитерская компания "Домочай" также стал участником одной из государственных инвестпрограмм - "Региональная инициатива", в которой уже 185 проектов по всей стране, из них 34 - в Могилевской области.Кричевский хлебозавод, который в январе отпраздновал 60‑летний юбилей, нацелен на серьезное "омоложение" - планируют приобрести более экономичную, чем газовая, ротационную электрическую печь, которая позволит на 6,5 тонны в месяц увеличить объемы выпуска продукции, расширить ассортимент, в том числе за счет мелкоштучных кондитерских изделий. В планах также покупка резательной машины для пшеничных и ржаных хлебов и клипсующего агрегата для использования новых видов упаковки.- Высококонкурентный рынок хлебобулочных изделий диктует свои правила, и в условиях жесткой конкуренции выигрывает тот, кто способен предложить лучшее. Модернизация производства - это инвестиции в будущее, которые напрямую влияют на качество продукции и эффективность работы предприятия, - знакомимся Людмилой Заклюевой, которая портфель директора филиала получила всего несколько месяцев назад. Она уроженка Молдовы, в Беларусь семья переехала, когда Людмиле было всего 5 лет:- Выпускаем 20 видов хлебобулочных изделий и более 40 - кондитерских, - продолжает собеседница. - Ассортимент постоянно обновляем, но при разработке новинок сохраняем традиции и используем только натуральное сырье. Буквально в июне начали выпекать формовой хлеб "Приднепровский" с добавлением бетавитона - антиоксидантного и общеукрепляющего витаминного комплекса. Будем пересматривать линейку заварных хлебов - пшенично-ржаной будет как из деревенской печи, уже подобрали рецептуру. А также развиваем тренд на заказные торты к юбилеям, свадьбам, другим торжествам.- Машинки, футбольные поля, игрушки-трансформеры съедобные выпекаем - что только пожелают, заказы принимаем и из других районов, в том числе и через Инстаграм, - дополняет руководителя Анна Моисеева, старший мастер. - Есть периоды, когда приходится особенно потрудиться. За три дня до 8 Марта продаем до 4 тыс. тортов, а пасхальных куличей, начиная с Чистого четверга и вплоть до праздника - около 7 тыс., с арахисом, в глазури и со всевозможными посыпками. С советских времен сохранили в ассортименте классические орешки с вареной сгущенкой и ореховый щербет. А рецептуру знаменитого Киевского торта подкорректировали - используем семечки вместо арахиса и чернослив. Идет на ура.***Алексей Шарай, председатель Кричевского райисполкома:Не прекращается инвестиционный цикл на цементном заводе, направленный на улучшение качества и снижение себестоимости продукции. "КМБ-Восток" планирует выпускать цветной шифер. Филиал ОАО "Булочно-­кондитерская компания "Домочай" также занимается модернизацией упаковки, нарезки хлебобулочных изделий, уменьшая трудозатраты. Все предприятия демонстрируют хорошую динамику объемов производства.