Продукция "Беллегпрома" может появиться в оснащении российских авиалайнеров

30 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Российская компания, специализирующаяся на создании интерьеров для воздушных судов, проявила высокий интерес к потенциалу белорусской легкой промышленности. Об этом шла речь во время встречи руководства концерна "Беллегпром", представителей профильных предприятий и коллег из московского офиса АО "Авиационные интерьеры" на базе ОАО "Камволь", сообщили БЕЛТА в пресс-службе концерна.





В центре внимания сторон - перспективы долгосрочного взаимодействия. Флагманы белорусского легпрома "Камволь", "Лента", "Минское производственное кожевенное объединение", "Добрушский фарфоровый завод" и "Витебские ковры" успешно прошли квалификационный аудит и получили все необходимые сертификаты соответствия. Российские партнеры подтвердили высокий технологический уровень белорусских материалов, которые могут быть использованы при оснащении современных пассажирских лайнеров.

В ходе визита гости посетили производственные площадки "Камволя", где ознакомились с современными технологиями выпуска тканей и организацией производственных процессов на предприятии. В ходе визита гости посетили производственные площадки "Камволя", где ознакомились с современными технологиями выпуска тканей и организацией производственных процессов на предприятии.





В переговорах также приняли участие представители ОАО "Минский завод гражданской авиации №407", что подчеркивает комплексный подход к развитию сотрудничества в авиационной сфере.-0-