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Продажи белорусских пеллет за январь-август выросли почти на четверть

Опубликовано:

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Экономика
20 сентября 2026, 12:41

Продажи белорусских пеллет за январь-август выросли почти на четверть

Фото из архива
Фото из архива
Фото из архива
20 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Продажи белорусских пеллет за январь - август выросли почти на четверть по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Об этом сообщил министр лесного хозяйства Сергей Ульдинович в интервью корреспонденту БЕЛТА.
В 2025 году объем реализации пеллет увеличился в 2,6 раза по сравнению с 2024 годом. За восемь месяцев этого года на внутреннем и внешнем рынках лесхозами реализовано 72,2 тыс. т пеллет, что практически на 25% больше, чем за аналогичный период прошлого года. "В том числе со стороны населения спрос вырос в 2,9 раза. Мощностей действующих производств достаточно, чтобы удовлетворить спрос", - сказал министр.

Первоначально пеллетные производства были ориентированы на выпуск экспортной продукции - топливные гранулы пользовались спросом в странах Европы и Азии. Но санкции, введенные европейскими странами, в том числе в сфере деревообработки, побудили пересмотреть подходы к реализации. С 2022 года ставка была сделана на развитие внутреннего потребления пеллет. В стране был принят комплекс мер по стимулированию потребления пеллет как со стороны предприятий ЖКХ, энергетики, так и со стороны населения.-0-

* Полный текст интервью будет размещен на сайте БЕЛТА
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