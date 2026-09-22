"Прямые контакты - лучшая форма взаимоотношений". Кушнаренко о развитии сотрудничества с регионами Узбекистана

"Узбекистан для Минской области является важным партнером по различным направлениям. Я с удовлетворением хотел бы отметить, что наш товарооборот в этом году составляет уже $150 млн. Он вырос к уровню прошлого года на 28%, но при этом мы понимаем, что потенциал гораздо выше. В ходе переговоров с хокимом Ферганской области намечены некоторые векторы сотрудничества, и мы понимаем, что у обеих сторон есть желание его развивать. Мы также планируем подписать несколько коммерческих контрактов на общую сумму $21 млн. Уверен, что такие прямые контакты - это лучшая форма взаимоотношений, которая дает конкретные результаты", - отметил Алексей Кушнаренко.-0-