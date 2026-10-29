Приступить к разработке архитектурного проекта пункта захоронения радиоактивных отходов планируют в 2027 году

29 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. В следующем году планируется обеспечить разработку архитектурного проекта пункта захоронения радиоактивных отходов и проведение государственных экспертиз. Об этом сообщил заместитель директора Департамента по ядерной энергетике Министерства энергетики Николай Михайлов на круглом столе "Экология, многобарьерная защита и технологии будущего" на полях Белорусского энергетического и экологического форума, передает корреспондент БЕЛТА.





Николай Михайлов напомнил, что для размещения пункта захоронения радиоактивных отходов рассматриваются три альтернативные площадки: Хойникский район (Гомельская область), Островецкий район (Гродненская область) и Мстиславский район (Могилевская область). "Выбор площадки в соответствии с законодательством Беларуси будет проводиться специально созданной государственной комиссией на уровне правительства после завершения процедуры оценки воздействия на окружающую среду. В 2028-2030 годах нам предстоит разработать строительный проект, строительство и ввод в эксплуатацию объекта и в дальнейшем - эксплуатацию", - поделился планами он.





Плотное взаимодействие по проекту сооружения пункта закрытия радиоактивных отходов обеспечивается с российскими коллегами. "По линии Министерства энергетики у нас заключен ряд соглашений. Например, в 2023 году предприятие ГП "БелРАО" и акционерное общество "ТВЭЛ" заключили соглашение о сотрудничестве в области создания и развития инфраструктуры для сохранения радиоактивных отходов Беларуси, подготовки персонала, обеспечения эксплуатации и мониторинга. В марте 2024 года была подготовлена дорожная карта по реализации программ подготовки персонала. Также в 2024 году между "БелРАО" и Национальным оператором Российской Федерации заключено соглашение о сотрудничестве по обмену научно-технической информацией в области обращения с радиоактивными обходами, организации взаимных визитов, проведению совместных научно-практических конференций, семинаров, взаимодействия с населением, общественными организациями и средствами массовой информации. И в прошлом году, в июне тоже был подготовлен и утвержден план мероприятий по сотрудничеству в области обращения с радиоактивными отходами между Министерством энергетики и акционерным обществом "ТВЭЛ", который сейчас нами выполняется", - рассказал Николай Михайлов.





Российские партнеры помогают с исследовательскими и изыскательскими работами для определения площадки размещения пункта захоронения, с разработкой технологических систем для будущего пункта захоронения, участвуют в подготовке материалов по оценке воздействия на окружающую среду, по оценке долговременной безопасности. "Сейчас они нам помогают в разработке специальных технических условий в части строительных требований. Также одним из важных моментов является подготовка кадров для будущего пункта захоронения. Мы не только должны его соорудить, но еще и обеспечить, чтобы на нем работали квалифицированные и подготовленные люди. По линии акционерного общества "ТВЭЛ" были организованы курсы, посещение соответствующих производственных объектов в Обнинске, в Новоуральске, в Озерске. Также по линии технической академии "Росатома" в прошлом году был проведен ряд обучающих курсов для белорусских специалистов. В ФГУП "РАДОН" предполагается скоро обучение белорусских специалистов. Запланирована стажировка на Нововоронежской АЭС по линии филиала АО "Концерн Росэнергоатом", - резюмировал Николай Михайлов.-0-