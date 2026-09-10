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Президент поручил доработать подходы к новациям в сфере лицензирования

Опубликовано:

Логотип БелТА
Экономика
10 сентября 2026, 13:36

Президент поручил доработать подходы к новациям в сфере лицензирования

10 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Президент Беларуси поручил доработать подходы к новациям в сфере лицензирования. Об этом по итогам совещания у главы государства журналистам заявил министр экономики Юрий Чеботарь, передает корреспондент БЕЛТА.

Темой совещания у Президента стали вопросы лицензирования отдельных видов деятельности. На рассмотрение был вынесен подготовленный Министерством экономики проект закона "Об изменении законов по вопросам лицензирования".
Как отметил Юрий Чеботарь, в Беларуси лицензируются 38 видов деятельности, которые условно можно разделить на четыре блока. Первый касается защиты жизни и здоровья населения, второй - финансовых потоков, третий - безопасности граждан и защиты в правовом формате, четвертый - национальной безопасности. Те или иные изменения было предложено внести в 28 видов деятельности. По итогам дискуссии Президент поручил доработать подходы к новациям в сфере лицензирования.
"Президент дал правильные и емкие поручения: есть ли необходимость регулировать все эти виды деятельности с позиции закона о лицензировании или следует смотреть на это с точки зрения отраслевого регулирования?" - сказал Юрий Чеботарь.
Еще один вопрос, который поднимался на совещании, касался самого термина "лицензирование": является ли это ограничением или все же создает определенные условия для субъектов хозяйствования? "Все-таки мы рассматриваем лицензирование как создание условий прежде всего для равной конкуренции среди субъектов хозяйствования. Вносимые изменения и предложения мы отработали с той позиции, чтобы было легче и субъектам хозяйствования, и у граждан была уверенность, что соответствующие услуги предоставляются комплексно и профессионально", - отметил глава Минэкономики.

В целом основные вопросы лицензирования в Беларуси урегулированы соответствующим законом от 2023 года. На совещании Александр Лукашенко обратил внимание на юридическую составляющую этого нормативно-правового акта. Дело в том, что в случае принятия какого-либо ведомственного закона, касающегося одного из подлицензионных видов деятельности, соответствующие изменения в последующем приходится вносить и в сам закон о лицензировании. 
"Завтра мы принимаем какой-то ведомственный закон, прописываем в нем то, что потребует изменения в этот фундаментальный основной закон о лицензировании. А дальше будем принимать подзаконные акты, законы и так далее, которые будут требовать изменения в основной закон. Как бывший депутат, не совсем понимаю, зачем это. Это же формальность. Если мы в новом ведомственном законе приняли какую-то норму, мы же понимаем, что понадобятся изменения в основной закон. Вопрос в том, как этого избежать", - подчеркнул Президент. 

Глава государства поставил следующий вопрос перед парламентариями: как сделать так, чтобы в случае принятия того или иного ведомственного закона не приходилось менять основной закон о лицензировании? "Как избежать ненужной работы? Надо более широкое толкование основного закона, чтобы постоянно его не вносить (на рассмотрение. - Прим. БЕЛТА). Вплоть до того, чтобы этот закон отменить. Тогда это будут ведомственные законы. Если мы к этому готовы. Подумайте, это вопрос для парламента и вас (министра экономики. - Прим. БЕЛТА) как инициатора. Теоретически важный вопрос, перетекающий в практику", - сказал Александр Лукашенко. 

/Будет дополнено/.-0-
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Беларусь лицензирование Чеботарь
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  • Президент поручил доработать подходы к новациям в сфере лицензирования
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    Предлагаемые новации в сфере лицензирования стали темой совещания у Президента 
    Президент поручил доработать подходы к новациям в сфере лицензирования
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