Представители монгольского бизнеса высоко оценили разработки резидентов ПВТ

26 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Парке высоких технологий (ПВТ) прошла встреча с делегацией деловых кругов Монголии. Представители бизнеса высоко оценили разработки резидентов парка и отметили, что они могут быть востребованы в экономике Монголии, сообщили БЕЛТА в пресс-службе ПВТ.

Гостям рассказали, как устроен парк, какие условия действуют для резидентов и какие разработки белорусских компаний уже действуют в разных странах. Делегация также ознакомилась с экосистемой ПВТ и достижениями белорусской IT-отрасли. Заместитель начальника Секретариата Наблюдательного совета ПВТ Виталий Тульвинский отметил, что парк открыт для сотрудничества. "Монголия - интересный партнер, и нам важен не только экспорт готовых продуктов, но и совместная работа. У Парка высоких технологий накоплен опыт в том, как связать запрос отрасли с возможностями разработчиков, и этим опытом мы готовы делиться", - сказал он.

Монгольская сторона высоко оценила увиденное, отметив, что разработки носят прикладной характер и могут быть востребованы в экономике страны. Представители делегации также проявили интерес к модели работы парка и выразили готовность к дальнейшему обсуждению направлений сотрудничества.-0-

Фото Андрея Синявского

Компания - резидент ПВТ представила разработки, которые могут заинтересовать монгольский бизнес. Среди них система беспилотного управления карьерными машинами, актуальная для горнодобывающей отрасли Монголии, и медицинские решения удаленной связи со специалистами, позволяющие проводить консультации и диагностику на расстоянии.