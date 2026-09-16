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Представители финансовых ведомств Беларуси и Вьетнама провели встречу в Минске 

Опубликовано:

Логотип БелТА
Экономика
16 сентября 2026, 13:05

Представители финансовых ведомств Беларуси и Вьетнама провели встречу в Минске 

Фото из архива
Фото из архива
Фото из архива
16 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. С двухдневным рабочим визитом в Минске находится делегация Министерства финансов Вьетнама во главе с заместителем министра финансов Као Ань Туаном, передает корреспондент БЕЛТА.  Программа предусматривает серию встреч с представителями Министерства финансов Беларуси. Одна из них уже прошла в Минфине. Первый заместитель министра финансов Беларуси Елена Печень отметила уверенную динамику двусторонних отношений, которые в мае 2025 года вышли на новый уровень стратегического партнерства.

"Сегодня, в эпоху онлайн-переговоров, видеосвязи, такие живые встречи являются высшей формой уважения и доверия между партнерами. То, что сегодня расстояние между нашими странами сокращается, - это уже не фигура речи. Сегодня уже есть прямой рейс между Беларусью и Вьетнамом, поэтому то, что раньше казалось нам далеким, недосягаемым, сегодня становится ближе и доступнее. Наши отношения совершили качественный скачок. На уровне глав государств сложился очень высокий, доверительный уровень взаимоотношений. В мае прошлого года состоялся визит руководителя Вьетнама к нам, в ходе которого было подписано совместное заявление об установлении стратегического партнерства. И это не протокольная формулировка, а отражение реального доверия. В текущем году планируется ответный визит нашего Президента Александра Лукашенко во Вьетнам", - рассказала первый замминистра финансов Беларуси. 

Она подчеркнула, что договорно-правовая база двух стран насчитывает более 120 документов. "Активные диалоги у нас идут между парламентариями двух стран, работают межправительственные комиссии, есть дорожная карта, поэтому спектр направлений, по которым развиваются взаимоотношения Беларуси и Вьетнама, большой. Сегодня наша договорно-правовая база насчитывает более 120 межгосударственных, межправительственных, межведомственных документов. Для Минфина, конечно, особо значимо, что одним из этих документов является Соглашение о сотрудничестве между министерствами финансов двух стран, ранее подписанное в Минске", - проинформировала Елена Печень.

Углубление диалога с Вьетнамом отвечает стратегическим интересам обеих стран, создавая основу для реализации совместных проектов и дальнейшего наращивания партнерских связей. По мнению первого замминистра, дополняют эту картину и человеческие штрихи. Например, этим летом двадцать вьетнамских детей отдохнули в белорусском НДЦ "Зубренок", а ранее Беларусь направила гуманитарную помощь пострадавшим от наводнений районам Вьетнама.

Заместитель министра финансов Вьетнама Као Ань Туан констатировал, что визит Президента Беларуси во Вьетнам усилит развитие сотрудничества двух стран. "Я высоко оцениваю практический опыт Беларуси в организации управления бюджетом и государственными финансами. Это полезный опыт для Вьетнама. Во время этого визита мы бы хотели получить от вас опыт в организации и управлении финансами именно в государственном секторе, а также во внедрении новых информационных технологий в этой области", - констатировал он. 

Чрезвычайный и Полномочный Посол Вьетнама в Беларуси Нгуен Ван Чунг отметил, что этот визит очень важен для отношений между двумя странами и стратегического партнерства. "Те содержания, которые будут обсуждаться здесь, мы будем включать в дорожную карту. Ведь финансовые вопросы играют ключевую роль в наших отношениях, потому что позволяют усиливать наше экономическое сотрудничество", - сказал он.

В ходе визита стороны обменяются опытом и обсудят вопросы построения бюджетной системы и межбюджетных отношений, казначейского исполнения, реформирования учета в госсекторе, а также сотрудничество в сфере перестрахования.-0-  
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Беларусь Вьетнам Министерство финансов
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