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Представителей Запада и Востока соберет в Стамбуле XIX Веронский Евразийский экономический форум

Опубликовано:

Логотип БелТА
Экономика
21 октября 2026, 08:56

Представителей Запада и Востока соберет в Стамбуле XIX Веронский Евразийский экономический форум

Фото из архива
Фото из архива
Фото из архива
21 октября, Стамбул /Эдуард Пивовар - БЕЛТА/. XIX Веронский Евразийский экономический форум, ставший площадкой для открытого многостороннего диалога и равноправного сотрудничества на пространстве Большой Евразии, пройдет в Стамбуле 22-23 октября, сообщили БЕЛТА его организаторы. 

Мероприятие, традиционно собирающее политиков, экспертов, дипломатов, руководителей крупнейших компаний и журналистов с Запада и Востока, 14 лет проходило в итальянской Вероне - даже в самый разгар пандемии COVID-19. Однако геополитические реалии вынудили организаторов изменить традиционное место проведения форума. В 2022 году он впервые прошел не в Италии, а в столице Азербайджана Баку, затем его принимали узбекский Самарканд и эмират Рас-эль-Хайма (ОАЭ). Второй год подряд форум проходит в турецком Стамбуле. В прошлом году он собрал более тысячи участников из 33 стран. 

На нынешнем мероприятии, девиз которого "Искусство инноваций", в русле центральной темы "Вызовы меняющегося мира и меняющейся экономики" пройдут дискуссии об экономическом сотрудничестве, инвестициях, финансах, логистике и энергетике в условиях современной геополитики, технологиях и искусственном интеллекте, туризме и др.

Форум организуют некоммерческая ассоциация "Познаем Евразию", учрежденная в Вероне, и фонд "Росконгресс".-0-
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