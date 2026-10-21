Представителей Запада и Востока соберет в Стамбуле XIX Веронский Евразийский экономический форум

21 октября, Стамбул /Эдуард Пивовар - БЕЛТА/. XIX Веронский Евразийский экономический форум, ставший площадкой для открытого многостороннего диалога и равноправного сотрудничества на пространстве Большой Евразии, пройдет в Стамбуле 22-23 октября, сообщили БЕЛТА его организаторы.



Мероприятие, традиционно собирающее политиков, экспертов, дипломатов, руководителей крупнейших компаний и журналистов с Запада и Востока, 14 лет проходило в итальянской Вероне - даже в самый разгар пандемии COVID-19. Однако геополитические реалии вынудили организаторов изменить традиционное место проведения форума. В 2022 году он впервые прошел не в Италии, а в столице Азербайджана Баку, затем его принимали узбекский Самарканд и эмират Рас-эль-Хайма (ОАЭ). Второй год подряд форум проходит в турецком Стамбуле. В прошлом году он собрал более тысячи участников из 33 стран.



На нынешнем мероприятии, девиз которого "Искусство инноваций", в русле центральной темы "Вызовы меняющегося мира и меняющейся экономики" пройдут дискуссии об экономическом сотрудничестве, инвестициях, финансах, логистике и энергетике в условиях современной геополитики, технологиях и искусственном интеллекте, туризме и др.



Форум организуют некоммерческая ассоциация "Познаем Евразию", учрежденная в Вероне, и фонд "Росконгресс".-0-