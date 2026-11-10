Предприятия Гродненской области нарастили поставки мясо-молочной продукции в Кыргызстан





Юрий Караев отметил, что форум позволит сблизить позиции. Для Гродненской области ключевой партнер - Джалал-Абадская область, но есть интерес к сотрудничеству и с другими регионами.

"За последний год увеличился в 1,5 раза экспорт наших молочных и мясных продуктов, продукции деревообработки. Будем наращивать поставки", - отметил Юрий Караев. "За последний год увеличился в 1,5 раза экспорт наших молочных и мясных продуктов, продукции деревообработки. Будем наращивать поставки", - отметил Юрий Караев.

Накануне форума область посетила делегация Джалал-Абадской области для расширения торгово-экономических связей. В частности, в Лиде делегация во главе с полномочным представителем президента Кыргызстана в Джалал-Абадской области Тилеком Текебаевым посетила ОАО "Лидагропроммаш" и Лидский молочно-консервный комбинат. Гости рассматривают расширение сотрудничества. Накануне форума область посетила делегация Джалал-Абадской области для расширения торгово-экономических связей. В частности, в Лиде делегация во главе с полномочным представителем президента Кыргызстана в Джалал-Абадской области Тилеком Текебаевым посетила ОАО "Лидагропроммаш" и Лидский молочно-консервный комбинат. Гости рассматривают расширение сотрудничества.





"Будем знакомить между собой производителей", - отметил Юрий Караев.-0-





Фото Виталия Пивоварчика

10 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Гродненская область наладила тесное взаимодействие с Кыргызстаном. Объемы поставок продукции увеличиваются. Об этом рассказал журналистам на полях I Форума регионов Беларуси и Кыргызстана председатель Гродненского облисполкома Юрий Караев, передает корреспондент БЕЛТА.