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Предложение октября в комплексе "Минск-Мир": коммерческие помещения с максимальной выгодой

Опубликовано:

Логотип БелТА
Экономика
13 октября 2026, 17:00

Предложение октября в комплексе "Минск-Мир": коммерческие помещения с максимальной выгодой

Покупка коммерческой недвижимости - инвестиция в собственное будущее. 

До конца октября стать собственником помещения для бизнеса в многофункциональном комплексе "Минск-Мир" можно С ВЫГОДОЙ 200 €/м²*. 

По условиям осеннего предложения покупателям также доступны: 
  • выгода 15% при условии "быстрой оплаты" в течение 14 дней,
  • рассрочка от застройщика до 12 месяцев с выгодой от 5% и до 9% в зависимости от размера первоначального взноса (от 50%),
  • рассрочка от застройщика до 30 месяцев без увеличения цены при первоначальном платеже 50%, 
  • рассрочка от застройщика на срок до 48 месяцев с первоначальным платежом 30%,
  • партнерские кредиты со ставкой от 4,99% в течение льготного периода.
Срок действия предложения - до 31 октября 2026.

Выбирайте функциональные помещения под магазины, офисы, салоны или кафе в жилых домах и многофункциональных зданиях комплекса.

На сайте minskworld.by стоимость коммерческих помещений указана уже с учетом специальной выгоды. Подробности можно узнать у менеджеров компании-застройщика по короткому номеру 7675.
Приобретение коммерческой недвижимости в динамично развивающемся современном районе столицы - это вложение в надежный актив, который открывает несколько путей развития:
  1. организация и ведение своего дела в локациях с высоким трафиком. Там, где много молодых семей, экономически активных жителей и потенциальных клиентов,
  2. сдача помещений в аренду для получения стабильного и прогнозируемого дохода.
Специальные октябрьские условия покупки распространяются на определенные коммерческие помещения в жилых домах и многофункциональных зданиях комплекса "Минск-Мир". 

Кварталы комплекса активно заселяются, а многие давно нашли своих жителей. Здесь открываются широкие возможности для развития и масштабирования проектов, ведь потенциальные покупатели уже живут по соседству. В "Минск-Мире" можно открыть магазины, офисы, кофейни, рестораны, шоу-румы с особой атмосферой.
Коммерческие помещения преимущественно располагаются на -1, 1 и 2 этажах. Есть варианты и на более высоких этажах.

Каждое торгово-административное помещение спроектировано с учетом потребностей современного бизнеса, что значительно упрощает открытие новых торговых или сервисных точек:
  • высокие потолки и свободная планировка для реализации ваших дизайн-проектов,
  • качественная тепло- и шумоизоляция,
  • центральное отопление, системы пожаротушения, электричество, водопровод, канализация,
  • удобные подъездные пути и пандусы перед входом.
В "Минск-Мире" есть всё для комфортной жизни и бизнеса!

Одно из преимуществ многофункционального комплекса "Минск-Мир" - развитая социальная инфраструктура. В комплексе запроектированы, строятся и уже возведены школы и детские сады, теннисные корты, поликлиники, медицинские центры, паркинги и наземные парковки. Для малышей созданы сказочные детские площадки с безопасным наземным покрытием. В каждом квартале есть территории воркаута и велосипедные дорожки. Работают супермаркеты, продовольственные магазины, развита коммерческая инфраструктура в стилобатах.
Через многофункциональный комплекс проходит третья линия метро и множество маршрутов наземного транспорта. Тут находится один из крупнейших торгово-общественных центров Avia Mall: для шопинга не придется выезжать за пределы комплекса.
Инвестиционная привлекательность коммерческих помещений в "Минск-Мире" обусловлена не только внутренней инфраструктурой кварталов, но и близостью к глобальным объектам комплекса. В центре возводится Международный финансовый коммерческий центр.
Соседство с объектом такого масштаба автоматически повышает статус недвижимости и гарантирует стабильный рост арендных ставок в ближайшей перспективе.

Пять башен МФКЦ создаются опытными специалистами с применением инновационных инженерных систем. Уже сегодня они видны из разных районов столицы. На самой высокой башне расположится обзорная площадка, фасады будут объединены в синхронизированный медиаэкран, а вечерние лазерные шоу будут видны горожанам на расстоянии до 12 километров.
Специальное предложение действует до 31 октября.

Это отличная возможность приобрести коммерческие помещения в жилых домах и многофункциональных зданиях комплекса "Минск-Мир" С ВЫГОДОЙ 200 €/м²*. А также выгода 15% при условии "быстрой оплаты" в течение 14 дней.

Удобные финансовые инструменты:
  • оплата собственными средствами,
  • с привлечением кредитов от банков-партнеров со ставкой от 4,99% в течение льготного периода,
  • рассрочка от застройщика до 12 месяцев с выгодой от 5% и до 9% в зависимости от размера первоначального взноса (от 50%),
  • рассрочка от застройщика на срок до 30 месяцев без увеличения цены при первоначальном платеже 50%,
  • рассрочка от застройщика до 48 месяцев с первоначальным платежом 30%.
Для получения подробной информации о доступных помещениях и условиях акции обращайтесь к специалистам по телефонам 7675, +375 17 269-61-99, +375 17 39-39-465.

Вас также могут проконсультировать региональные представители компании-застройщика.

Связаться с застройщиком можно и в праздничные, и в выходные дни.

Звоните или приходите в офис по адресу:

г. Минск, ул. Петра Мстиславца, 9 (ст. м. "Восток"), Dana Center.
"Минск-Мир" - локация вашего успешного бизнеса! 


*по курсу НБ РБ
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