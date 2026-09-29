29 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Правительство закрепило условия развития рынка социальных услуг и поддержки частных социальных пансионатов. Соответствующее постановление подписал премьер-министр Александр Турчин, сообщили БЕЛТА в пресс-службе правительства.



Документ подготовлен с целью формирования условий для развития рынка социальных услуг, привлечения частных социальных пансионатов к их оказанию в рамках государственного социального заказа, а также создания дополнительных источников удовлетворения имеющегося спроса населения на данный вид социального обслуживания.



Постановлением предусматривается установление условия участия коммерческих организаций в государственном социальном заказе в области социального обслуживания, закрепление категорий граждан, в отношении которых осуществляются государственные закупки социальных услуг в форме стационарного социального обслуживания - одинокие пожилые граждане и одинокие инвалиды I и II группы (при их согласии). Кроме того, определяется верхняя граница стоимости закупаемых у коммерческих организаций социальных услуг - не выше размера тарифа на социальные услуги в сутки, утверждаемого решениями облисполкомов и Минского горисполкома.



Также дается право местным органам власти предоставлять частным социальным пансионатам, участвующим в государственном социальном заказе, следующие преференции: снижение арендной платы на недвижимое имущество, используемое для оказания социальных услуг, приоритетное приобретение находящегося в коммунальной собственности неиспользуемого и неэффективно используемого недвижимого имущества без проведения торгов.



Кроме того, для всех коммерческих организаций, оказывающих социальные услуги в форме стационарного социального обслуживания, предусматривается финансовая поддержка посредством специального кредитного продукта для инициатив, имеющих социальную значимость, при соблюдении установленных требований, содействие со стороны органов по труду, занятости и социальной защите в направлении работников коммерческих организаций на обучение навыкам ухода, требованиям к содержанию и качеству социальных услуг.



Дополнительно урегулирован вопрос оказания медицинской помощи получателям социальных услуг в коммерческих организациях - в государственных организациях здравоохранения по месту их пребывания за счет средств местного бюджета.-0-