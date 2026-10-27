Правительства Беларуси и Санкт-Петербурга подписали дорожную карту сотрудничества на 2027-2031 годы

27 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. По итогам 16-го заседания Совета делового сотрудничества Беларуси и Санкт-Петербурга подписан ряд документов, передает корреспондент БЕЛТА.
В их числе - программа (дорожная карта) торгово-экономического, научно-технического и гуманитарного сотрудничества между правительством Республики Беларусь и правительством Санкт-Петербурга на 2027-2031 годы, план мероприятий дорожной карты по сотрудничеству в сфере охраны здоровья населения на 2027-2029 годы.
Также заключено соглашение о сотрудничестве в сфере туризма между Национальным агентством по туризму и правительством Санкт-Петербурга.
Как отметил премьер-министр Беларуси Александр Турчин, в дорожную карту на очередной период заложены масштабные планы, совместная реализация которых будет способствовать развитию торгово-экономического, научно-технического и гуманитарного сотрудничества.-0-