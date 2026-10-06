Повышение гибкости энергосистемы, внедрение ИИ. Какие задачи стоят перед энергетикой Беларуси?

6 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Направления дальнейшего развития энергетической отрасли обсудили на IV Международной научной конференции "Устойчивое развитие энергетики Беларуси: состояние и перспективы" в Минске, передает корреспондент БЕЛТА.



Директор Института энергетики НАН Беларуси Антон Бринь отметил, что энергетическая система Беларуси проходит этап глубокой трансформации. "Страна должна одновременно обеспечивать надежность, доступность и безопасность энергоснабжения промышленности и населения, а также учитывать глобальные климатические вызовы и тенденции декарбонизации. Перед научным и экспертным сообществом стоит задача повысить гибкость энергосистемы и эффективно сочетать атомную и возобновляемую энергетику", - подчеркнул он.



За последние десятилетия энергетика Беларуси продемонстрировала количественный и качественный рост. В стране появилась новая отрасль - ядерная энергетика. В связи с этим, по мнению академика-секретаря отделения физико-технических наук НАН Константина Козадаева, важно обеспечить гибкость и стабильность энергосистемы в условиях ее активного роста, найти баланс между возобновляемыми источниками энергии и традиционной генерацией.



Перспективным направлением выступает использование искусственного интеллекта в управлении энергосистемой. "Внедрение таких технологий должно проходить постепенно и с учетом требований безопасности. Некоторые модели искусственного интеллекта выходят из-под контроля создателей и ведут себя непредсказуемо. Энергетика не должна становиться полем для опытов таких ИИ-моделей. Вопросы безопасности в этом вопросе должны стоять на первом месте", - добавил Константин Козадаев.



По словам заместителя председателя Госстандарта - директора Департамента по энергоэффективности Виталия Крецкого, энергосбережение и рациональное использование ресурсов являются ключевыми элементами энергетической безопасности и независимости Беларуси. За предыдущую пятилетку в Беларуси было сэкономлено более 3 млн т условного топлива. На текущий пятилетний период поставлена задача сэкономить около 1,3 млн т., и это не означает отказ от привычного уровня потребления электроэнергии или природного газа. "Речь идет о том, чтобы снижать расход энергоресурсов на единицу выпускаемой продукции. Это позволит уменьшить себестоимость, повысить конкурентоспособность продукции и в конечном итоге улучшить благосостояние граждан", - пояснил Виталий Крецкий.



Как отметил директор Института жилищно-коммунального хозяйства НАН Беларуси Вадим Китиков, жилищно-коммунальный сектор - крупный потребитель энергоресурсов. "Коммунальная энергетика занимает значительную часть энергопотребления. Поэтому при ее развитии необходимо учитывать новые энергетические системы и комплексы, децентрализацию и возобновляемые источники энергии", - сказал он.



Одной из главных задач в развитии коммунальной энергетики директор института назвал разработку методов анализа эффективности использования энергии. Кроме того, в коммунальной энергетике необходимо учитывать мировые тенденции в производстве, переработке, передаче и распределении энергии. "Одним из перспективных направлений являются гибридные энергетические системы. Они позволяют с помощью информационных и управляющих технологий сочетать преимущества централизованных, децентрализованных и возобновляемых источников энергии", - добавил Вадим Китиков.



Он также обратил внимание на важность развития интеллектуальных систем и назвал перспективным направлением накопители энергии. "Внедрение умных сетей должно быть ориентировано на потребности человека и повышение общей эффективности энергоснабжения, - пояснил директор института. - Кроме того, необходимо совершенствовать технологии создания и способы эффективного применения накопителей энергии".-0-