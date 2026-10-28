Повышение финансовой грамотности населения. Какие меры принимает Нацбанк в этом направлении?





План действий на 2025-2030 годы включает межведомственное взаимодействие: в работе по повышению финансовой грамотности задействованы государственные органы, банки, поставщики финансовых услуг, учреждения образования, Национальная академия наук, СМИ, ассоциации профессиональных участников рынка, общественные объединения. Работа ведется по следующим тематическим направлениям: базовые финансовые знания, персональные финансы, цифровые технологии, финансовая безопасность, страхование, налоговая грамотность, защита прав потребителей финансовых услуг.





"Каждые два года проводится исследование того, обладает ли население знаниями и установками, которые необходимы для приемлемого функционирования на финансовом рынке. Видим, что ключевой показатель эффективности в области финансовой грамотности повышается. Доля населения с минимально приемлемым уровнем финансовой грамотности составляет 43%, к 2030 году планируем повысить ее до 50%. Отмечу, что одних знаний недостаточно, они должны перетекать в поведение. Наблюдается значительный разрыв между знаниями о действиях, которые нужно предпринимать, и реальным поведением. Все вроде бы хорошо знают, что надо читать договор, не сообщать данные по телефону, анализировать предложение, прежде чем принимать решение, однако используют эти знания на практике меньше людей", - рассказала Юлия Сакович.





Важный акцент работы по повышению финансовой грамотности - практикоориентированность и адресность. "Для достижения цели запланированы три стратегических сдвига: внедрение правильных поведенческих паттернов, интеграция финансовой грамотности в систему образования и цифровизация, включая интерактивные платформы, мобильные приложения, геймификацию и мотивационные акции. У нас шесть целевых аудиторий (школьники, молодежь, педагоги, трудоспособные граждане, пенсионеры и люди старшего возраста, безработные и социально уязвимые), и тут не может быть универсального подхода, требуются разные формы работы", - отметила представитель Нацбанка.





Что касается борьбы с кибермошенничеством, за девять месяцев текущего года количество инцидентов и общая сумма ущерба сократились по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, что говорит об эффективности технологий. Однако 93% мошеннических инцидентов связаны с социальной инженерией, поэтому финансовая грамотность выходит на первый план и рассматривается как контур защиты не менее важный, чем технологии. "Человек должен уметь сам себя защитить и делать это на автомате", - подчеркнула Юлия Сакович.





За последние годы в Беларуси разработаны матрицы финансовых компетенций и внедрены в образовательные стандарты. Подготовлены учебные пособия для учеников школ. Проводятся Неделя финансовой грамотности, олимпиада для школьников, конкурс студентов и аспирантов на лучшую работу по экономической тематике, конкурс видеоблогеров, выпущен комикс "Школа супергероев финансовой грамотности".





По итогам национального исследования качества образования 2026 года (НИКО-2026) зафиксирован рост знаний учащихся в области финансовой грамотности. В этом году в оценку компетенций учащихся дополнительно были включены темы, связанные с финансовыми рисками, мошенничеством и финансовой безопасностью. Доля обучающихся, вышедших на уровень "выше среднего", в этом году составила 53,6%.-0-

28 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Национальный банк Беларуси с 2013 года занимается вопросами повышения финансовой грамотности населения, уже реализованы две национальные стратегии, сейчас действует третья - на 2025-2030 годы. Об этом сообщила на пресс-конференции начальник отдела финансовой грамотности управления информации и общественных связей Нацбанка Юлия Сакович, передает корреспондент БЕЛТА.