Потенциал развития торгово-экономического сотрудничества с Беларусью отметили в Узбекистане





Замминистра подчеркнул ценность межпарламентского сотрудничества и значимость форума, который позволяет вывести взаимодействие между странами на качественно новый уровень.

Хуррам Тешабаев отметил, что успешно реализуется и прорабатывается немало совместных инвестпроектов. "Практически ежедневно поддерживается и связь на уровне профильных министерств и ведомств. Как результат - ряд показателей торгово-экономического сотрудничества Узбекистана и Беларуси продемонстрировал рост по итогам 2025 года. Положительная тенденция сохраняется и в этом году, есть продвижение и по промкооперации", - сказал он, подчеркнув также значимость взаимодействия на межрегиональном уровне.





Замминистра выразил уверенность, что есть все предпосылки для выполнения амбициозной задачи - достижения уровня товарооборота в $2 млрд к 2030 году. Такой ориентир был обозначен на полях Узбекско-белорусского межпарламентского форума.





На форуме обсуждались вопросы взаимодействия по всем отраслям. Как указал Хуррам Тешабаев, активными темпами развиваются электротехническое и электронное направления. Здесь также отмечен широкий потенциал. Еще одно направление - цифровизация и информационные технологии. По его словам, в двух странах есть все необходимое для успешной реализации проектов: от технологий до кадровых ресурсов. "Уверен, что на полях форума будет будут подписаны взаимовыгодные соглашения, стратегическое партнерство дополнят новые проекты, и совместными усилиями все будет реализовано", - резюмировал он.





Как сообщалось, Узбекско-белорусский межпарламентский форум проходит в городе Хива 29 и 30 сентября.-0-

30 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Положительные тенденции торгово-экономического сотрудничества Беларуси и Узбекистана обозначил заместитель министра инвестиций, промышленности и торговли Узбекистана Хуррам Тешабаев на пленарном заседании Узбекско-белорусского форума "Стратегическое партнерство: развитие парламентского диалога, новые задачи и перспективы сотрудничества", сообщает корреспондент БЕЛТА.