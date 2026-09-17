"Потенциал несоизмеримо больше". Кочанова оценила перспективы сотрудничества Беларуси и Алжира

17 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Потенциал развития торгово-экономического сотрудничества между Беларусью и Алжиром несоизмеримо больше существующих показателей. Об этом заявила председатель Совета Республики Наталья Кочанова на встрече с премьер-министром Алжира Сифи Гриебом, сообщает БЕЛТА.





Эта встреча стала одной из важнейших во время официального визита белорусской делегации в Алжирскую Народную Демократическую Республику. Наталья Кочанова передала Сифи Гриебу теплые приветствия от Президента Беларуси Александра Лукашенко и премьер-министра Александра Турчина.

Премьер-министр Алжира подтвердил готовность правительства содействовать выполнению всех совместных проектов и выработке комфортных условий для белорусского бизнеса. Наполнение дорожной карты конкретными контрактами создаст прочную основу для ответного визита Президента Алжира в Беларусь.-0-





Читайте также:

"Благодаря лидерам наших государств, их политической воле и договоренностям наши межгосударственные отношения вышли на качественно новый уровень и стали более активными. Беларусь и Алжир подписали совместное заявление об укреплении дружбы и партнерства. В целом наша двусторонняя договорно-правовая база насчитывает 12 документов, вступивших в силу, еще восемь находятся в проработке", - отметила председатель Совета Республики, обозначая укрепление взаимодействия двух стран на разных уровнях.Главный акцент во время встречи был поставлен на практическую реализацию ключевых договоренностей и дорожной карты сотрудничества. "За первое полугодие 2026 года товарооборот между странами увеличился более чем в два раза. Стороны нацелены на устойчивый рост торговли с ориентиром в $500 млн, а также на переход к промышленной кооперации - созданию совместных производств техники, детского питания и фармацевтики", - указала спикер."Мы заинтересованы в интенсификации торгово-экономического сотрудничества. Наблюдается дальнейший рост товарооборота - это хорошая тенденция, но потенциал наших возможностей несоизмеримо больше. Крайне важно вместе выработать такие договоренности, которые были бы выгодны обеим сторонам, а проекты сделали рентабельными", - подчеркнула Наталья Кочанова.