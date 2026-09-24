Поставки техники и сборочное производство: что обсуждала на МТЗ делегация Пакистана 

​Говоря об объемах экспорта, Тарас Мурог подчеркнул, что завод рассчитывает сохранить показатели прошлых лет с постепенным наращиванием присутствия, несмотря на логистические вызовы. "Логистика на сегодня достаточно сложная, и прогнозировать изменения в этом направлении тяжело. Что касается развития кооперации, у обеих сторон есть взаимный интерес к возобновлению работы сборочного производства. Ранее созданная там площадка приостановила выпуск техники в силу геополитических факторов, и мы детально обсудили возможности восстановления работы по сборке", - пояснил гендиректор.

Визит парламентской делегации Исламской Республики Пакистан в Беларусь проходит по приглашению председателя Совета Республики Натальи Кочановой и призван придать новый импульс развитию белорусско-пакистанского диалога, продвижению совместных интересов в торгово-экономической и гуманитарной сферах.-0-

Фото Виталия Пивоварчика

24 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Парламентская делегация Исламской Республики Пакистан во главе с председателем Сената Саидом Юсуфом Разой Гилани посетила Минский тракторный завод, передает корреспондент БЕЛТА.​Генеральный директор ОАО "МТЗ" Тарас Мурог сообщил, что Пакистан является традиционным партнером белорусского флагмана машиностроения: за многолетнюю историю сотрудничества на рынок этой страны поставлено более 70 тыс. тракторов.​"Наиболее востребованной моделью в Пакистане остается "Беларус-510". За счет своих технических характеристик он идеально подходит для работы на тяжелых почвах, характерных для этого региона. Поэтому основной акцент на встрече сделан на поставках техники как на текущий год, так и на перспективу", - отметил руководитель предприятия.​Зарубежной делегации презентовали экспозицию техники холдинга. Председатель Сената Пакистана лично оценил возможности машиностроения и протестировал модель трактора "Беларус-4522". ​Для гостей также провели экскурсию по Музейно-промышленному центру трудовой славы МТЗ, где они познакомились с историей и достижениями предприятия. Стороны обменялись памятными подарками, а председатель Сената Пакистана оставил запись в книге гостей.