Поставки коммунального транспорта обсудили на МАЗе с губернатором Брянской области

"Есть ряд успешных кооперационных проектов по поставке наших шасси для последующей установки надстроек российского производства, - подчеркнул гендиректор МАЗа Валерий Иванкович. - Примерно половина мусоровозов в Российской Федерации эксплуатируются на наших шасси".
Высокому гостю показали процесс сборки пассажирского транспорта МАЗ. Было отмечено, что расширение площадей после открытия нового цеха позволило увеличить производственные мощности и участвовать в тендерах на крупные поставки техники.
Стороны обменялись контактами и выразили готовность в укреплении деловых отношений.-0-