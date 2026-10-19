Поставки белорусской техники обсудили посол Беларуси и министр внешней торговли и содействия экспорту Алжира

19 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Перспективы создания в Алжире производств белорусской техники обсудил 19 октября Чрезвычайный и Полномочный Посол Беларуси в Египте и Алжире по совместительству Евгений Соболевский на встрече с министром внешней торговли и содействия экспорту Алжира Камелем Резигом, сообщает корреспондент БЕЛТА со ссылкой на белорусское внешнеполитическое ведомство.



Стороны рассмотрели актуальные вопросы белорусско-алжирского торгово-экономического сотрудничества, а также ход выполнения договоренностей, достигнутых на высшем и высоком уровнях.



Они уделили особое внимание перспективам реализации совместных проектов по созданию в Алжире производств белорусских тракторов, автобусов и зерносушильных комплексов. Были также рассмотрены возможности организации поставок пилотных партий белорусской техники на алжирский рынок с перспективой дальнейшего расширения присутствия отечественных производителей и развития промышленной кооперации.



Стороны подтвердили заинтересованность в наращивании объемов взаимной торговли и обеспечении ее сбалансированности. В этой связи были обсуждены перспективы расширения поставок алжирской сельскохозяйственной продукции, в том числе фруктов, оливкового масла и фиников на белорусский рынок.



В контексте реализации намеченных шагов обсуждалась также возможность организации визита министра внешней торговли и содействия экспорту Алжира в Беларусь.



По итогам встречи стороны подтвердили готовность к активизации белорусско-алжирского взаимодействия по всем направлениям, представляющим взаимный интерес.-0-