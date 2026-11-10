Поставка технологий, сборочные производства: какие проекты развивает Беларусь с другими странами

10 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Какие проекты в агропромышленном комплексе реализует Беларусь с другими странами, рассказал на пресс-конференции председатель Постоянной комиссии Совета Республики Национального собрания по региональной политике и местному самоуправлению Леонид Заяц, передает корреспондент БЕЛТА.



Леонид Заяц подчеркнул, что межпарламентская дипломатия - весомый инструмент для продвижения экономических интересов Беларуси в других государства. Среди успешных примеров - XIII Форум регионов Беларуси и России, на котором были заключены контракты на сумму свыше 1,7 млрд рублей, подписано порядка 90 соглашений между регионами.



Другой пример - Узбекско-белорусский межпарламентский форум, где обсуждались вопросы сотрудничества и экономического взаимодействия. "На территории Узбекистана появляются новые совместные предприятия, в том числе в АПК. Один из крупнейших агропромышленных холдингов Беларуси адаптирует свой проект в Ташкентской области - от производства яиц до переработки мяса бройлера с собственным комбикормовым производством. Уже в 2028 году первый объем продукции пойдет на продовольственный рынок Узбекистана", - дополнил Леонид Заяц.



Развивается и промышленная кооперация: Минский моторный завод будет производить в Узбекистане генераторы и другую технику, рассматривается создание сборочных производств МТЗ и карьерной техники. "Аграрии Узбекистана также имеют интерес к продукции АПК Беларуси. Они готовы сотрудничать с белорусскими областями по организации производства и выращиванию крупного рогатого скота. В Славгородском районе Могилевской области намечается строительство крупнейшего животноводческого комплекса. Это говорит о том, что межпарламентские связи и обсуждения вопросов сотрудничества имеют большое значение", - указал спикер.



"В Зимбабве мы поставили технологии, помогли засеять поля, и это государство обеспечило хлебом свое население, - дополнил Леонид Заяц. - Попробовав нашу продукцию, каждый хочет иметь ее у себя на столе. Опробовав белорусские технологии и практические направления, другие страны стараются создать то же самое у себя. Мы это ценим, уважаем и дальше будем идти этим путем, строить совместные предприятия, создавать сборочные цеха и хабы".-0-