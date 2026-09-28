Посольство Судана будет содействовать развитию биржевой торговли с Беларусью

28 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Посольство Судана в Беларуси выразило готовность оказывать содействие в привлечении на Белорусскую универсальную товарную биржу представителей деловых кругов этого африканского государства для заключения сделок в обоих направлениях: по покупке белорусской продукции, востребованной в Судане, и реализации суданских товаров в Беларуси. Об этом заявил Чрезвычайный и Полномочный Посол Судана в Беларуси Омер Эламин Абдалла Фадлалла на встрече с председателем правления БУТБ Александром Осмоловским, сообщили БЕЛТА в пресс-службе биржи.



"Биржу мы рассматриваем не просто как электронную торговую площадку, а в первую очередь как эффективный инструмент маркетинга товаров, выпускаемых в Судане. Наша страна является крупным производителем и экспортером целого ряда товаров, которые, я уверен, будут пользоваться спросом у белорусских участников торгов. Это, в частности, гуммиарабик, семена масличных культур, орехи, хлопковое волокно, тропические фрукты. Кроме того, Судан располагает значительными запасами цветных металлов, таких как медь, цинк и хром, поставки которых тоже можно организовать через белорусскую биржевую платформу", - считает Омер Фадлалла.



В то же время суданский дипломат видит большой потенциал в использовании БУТБ для закупок товаров в Беларуси. Речь идет прежде всего о молокопродуктах, которые уже экспортируются через биржу в страны Ближнего Востока и Северной Африки. "Белорусская молочная продукция отличается высоким качеством и конкурентоспособными ценами, поэтому, если через биржу суданские импортеры смогут работать непосредственно с заводами-изготовителями, со стороны посольства будет предоставлена вся необходимая информационная и консультационная поддержка", - подчеркнул глава дипломатической миссии Судана.



Александр Осмоловский подтвердил заинтересованность биржи во взаимовыгодном сотрудничестве с посольством Судана по обозначенным направлениям и акцентировал внимание на преимуществах, которые получат суданские компании от участия в биржевых торгах. "Хочу обратить внимание на три ключевых преимущества нашей площадки, которые будут особенно ценны для суданского бизнеса. Первое - это безопасность, так как биржа строго контролирует исполнение сделок и тем самым автоматически снимает большинство коммерческих рисков. Второе - упрощенный вход на рынок Беларуси с доступом к более чем 31 тыс. белорусских предприятий. И третье - возможность поставлять продукцию суданского производства не только в Беларусь, но и в другие страны, резиденты которых аккредитованы на бирже", - отметил руководитель БУТБ.



По итогам переговоров планируется наладить тесное взаимодействие с посольством Судана в части информирования суданского бизнеса о возможностях БУТБ. Первым практическим шагом станет проведение онлайн-конференции для суданских экспортеров и импортеров по вопросам применения биржевого механизма в торговле с Беларусью и третьими странами.



ОАО "Белорусская универсальная товарная биржа" создано в 2004 году. Первые торги состоялись в июне 2005 года. БУТБ - одна из крупнейших товарных бирж в Восточной Европе. Ее главная функция - содействие белорусским предприятиям в экспорте продукции и помощь иностранным компаниям в выходе на белорусский рынок. На бирже продается металло-, лесо-, сельхозпродукция, промышленные и потребительские товары широкой номенклатуры.-0-