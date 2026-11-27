



Отношения Беларуси и Никарагуа в последние годы заметно укрепились, и ключевую роль в этом играет практическое сотрудничество: поставки белорусской продукции и машиностроения, которые реализуются при финансовой поддержке Банка развития. "С момента нашей прошлой встречи не прошло и двух месяцев, и я вновь искренне рад видеть вас в стенах Банка развития. Это, как и открытие накануне в Минске посольства Никарагуа, является отчетливым подтверждением обоюдной заинтересованности в масштабировании торгово-экономических отношений наших стран", - сказал председатель правления банка Сергей Столярчук.





Если в октябре стороны обсудили расширение номенклатуры поставляемой продукции и определили конкретные направления, то темой сегодняшней встречи стало совершенствование механизмов финансирования, создание совместных производств и инвестирование в экономики двух стран. "Регулярный активный диалог, который ведут наши специалисты, можно сказать, ежедневно, позволил выработать новые модели финансирования белорусской продукции для поставок ее в дружественную нам страну Никарагуа. Несмотря на то, что у нас уже создана эффективная финансовая модель, которая позволяет достаточно успешно работать по всем проектам, сегодня мы готовы совершенствовать имеющиеся виды взаимодействия и в случае вашего согласия задействовать их", - сказал Сергей Столярчук.





В свою очередь Лауреано Ортега Мурильо отметил, что экономика Никарагуа динамично развивается и имеет хороший темп роста, что становится сильным подспорьем для наращивания сотрудничества. "Предложенные новые модели финансирования нас полностью устраивают, и мы готовы использовать их в совместной работе. Также мы бы хотели сохранить ключевые условия, на которых работаем сейчас: они эффективны как для Беларуси, так и для Никарагуа", - отметил советник сопрезидентов Никарагуа.





Руководитель делегации рассказал об участии в промышленной выставке "ИННОПРОМ. Беларусь", где была представлена продукция нашей страны. "Мы определили для себя позиции белорусского машиностроения, которые смогут приносить пользу никарагуанцам. Такой техники нет даже у именитых мировых производителей. Сейчас мы работаем над пилотной поставкой", рассказал Лауреано Ортега Мурильо.





Руководитель Банка развития высоко оценил подход Никарагуа: "Вы скрупулезно выбираете то, что нужно вашей стране. Это очень правильные и продуманные решения для развития Никарагуа". В рамках встречи никарагуанская делегация передала в Банк развития заявку на финансирование поставок порядка 250 автомобилей скорой медицинской помощи белорусского производства.





Еще одной ключевой темой встречи стало обсуждение новых направлений сотрудничества. В частности, председатель правления Банка развития озвучил инициативу одного из клиентов банка по созданию совместного производства на территории Никарагуа. "Мы финансируем большое количество инвестиционных проектов по всей стране и хорошо знаем каждого из своих клиентов. Стоит отметить, что компетенциями, которые есть у части из них, обладают лишь несколько компаний в мире. Поэтому мы и предлагаем вам на примере самых передовых производств рассмотреть вопрос создания совместных компаний. Уверен, это будет выгодно для Беларуси и Никарагуа. Этап простых поставок пройден, и теперь необходимо двигаться дальше: создавать совместные производства и инвестировать друг в друга", - сказал Сергей Столярчук.





Лауреано Ортега Мурильо дал поручение своим коллегам посетить предприятие и детально проработать предложение. Спустя несколько часов Банк развития организовал соответствующий визит.





"Партнерство Беларуси и Никарагуа переходит из плоскости классической торговли в плоскость прямых инвестиций и технологического обмена", - отметили в пресс-службе банка.-0-

27 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Делегация Никарагуа во главе с советником сопрезидентов Никарагуа по вопросам инвестиций, торговли и международного сотрудничества Лауреано Ортегой Мурильо сегодня посетила Банк развития, обсуждались новые направления взаимодействия - от поставок продукции до инвестиций и создания совместных производств. Об этом сообщили БЕЛТА в Банке развития.