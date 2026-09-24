Политические контакты поспособствуют развитию экономического сотрудничества Беларуси и Пакистана - Каранкевич 

"Мы очень рады приветствовать вас в правительстве Беларуси, для нас это большая честь. Ваш визит продолжает сложившуюся в последние годы добрую традицию активного политического диалога на высшем и высоком уровнях между Беларусью и Пакистаном. Главы наших государств, правительств, парламентов и министерств регулярно встречаются, проводятся заседания межправительственной комиссии по торгово-экономическому сотрудничеству. Так и должно быть между настоящими друзьями. Исключительно важны конструктивная поддержка, политическая мудрость и опыт парламентов для активизации наших связей в интересах белорусского и пакистанского народов. Пакистан для всех нас и для меня лично является очень близкой страной", - сказал Виктор Каранкевич.
Саид Юсуф Раза Гилани в свою очередь поблагодарил белорусскую сторону за теплый прием. "Вы верно отметили, что наши страны регулярно обмениваются взаимными визитами. Дипломатические отношения между Беларусью и Пакистаном установлены с 1994 года. Президент Беларуси посещал Пакистан, премьер-министр Пакистана посещал Беларусь, они также имели возможность встретиться на полях саммита ШОС. Это напрямую влияет и улучшает отношения между нашими странами", - подчеркнул он.
По его словам, визит в Беларусь направлен на поиск дополнительных сфер сотрудничества. "Мы достаточно тесно сотрудничаем в международных организациях, но нам следует интенсифицировать контакты на уровне регионов. Президент Беларуси сегодня также отметил, что нам нужно двигаться вперед, воплощать в жизнь соглашения, которые мы подписали в экономической, торговой и иных сферах. У нас очень тесные и близкие отношения с Беларусью, мы гордимся нашей дружбой", - обозначил председатель Сената Пакистана.-0-
Фото Сергея Шелега