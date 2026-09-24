Политические контакты поспособствуют развитию экономического сотрудничества Беларуси и Пакистана - Каранкевич 

По его словам, визит в Беларусь направлен на поиск дополнительных сфер сотрудничества. "Мы достаточно тесно сотрудничаем в международных организациях, но нам следует интенсифицировать контакты на уровне регионов. Президент Беларуси сегодня также отметил, что нам нужно двигаться вперед, воплощать в жизнь соглашения, которые мы подписали в экономической, торговой и иных сферах. У нас очень тесные и близкие отношения с Беларусью, мы гордимся нашей дружбой", - обозначил председатель Сената Пакистана.-0-

Фото Сергея Шелега