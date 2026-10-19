Почти 700 тыс. тонн картофеля накопано в Беларуси





Средняя урожайность картофеля составила 333 ц/га, что на 25 ц/га выше прошлогодней. В Минской области получено 187 тыс. т, Могилевской - 155 тыс. т, Брестской - 133 тыс. т, Гродненской - 75 тыс. т, Гомельской - 71 тыс. т, Витебской - 47 тыс. т.





Сахарная свекла убрана на 70 тыс. га, что составляет 65% от плана. Средняя урожайность составила 478 ц/га. В Минской области накопано 1 млн 252 тыс. т, Гродненской - 1 млн 142 тыс. т, Брестской - 591 тыс. т, Могилевской - 318 тыс. т, Гомельской - 30 тыс. т, Витебской - 20 тыс. т.





Урожайность овощей - 320 ц/га, что на 21 ц/га выше прошлогоднего. Убрано 65% площадей.





В сельскохозяйственных организациях и крестьянско-фермерских хозяйствах намолочено зерновых с учетом рапса и кукурузы 10 млн 209 тыс. т: в Минской - 2 млн 744 тыс. т, Гродненской - 2 млн 14 тыс. т, Брестской - 1 млн 899 тыс. т, Могилевской - 1 млн 290 тыс. т, Гомельской - 1 млн 216 тыс. т, Витебской - 1 млн 46 тыс. т.





Заготовлено сена 628 тыс. т (88% от плана), сенажа - 12 млн 942 тыс. т (90% от плана), силоса - 16 млн 684 тыс. т (81% от плана), травяных кормов - 8 млн 502 тыс. т кормовых единиц (84%). Кукуруза на силос убрана с 84% площадей, что составляет 820 тыс. га.





Поднято зяби на площади 232 тыс. га, что составляет 16% от плана в 1 млн 436 тыс. га.





Накоплено минеральных удобрений (азотных, фосфорных, калийных) под зяблевую обработку и яровой сев 120 тыс. т действующего вещества, что составляет 56% к плану.-0-

19 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Беларуси накопано 668 тыс. т картофеля, 3 млн 353 тыс. т сахарной свеклы и 114 тыс. т овощей. Об этом БЕЛТА сообщили в пресс-службе Минсельхозпрода.