Почти 400 новых компаний из России аккредитовались на БУТБ в 2026 году

17 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Белорусская универсальная товарная биржа аккредитовала с начала года для участия в биржевых торгах 387 компаний из 64 регионов России, сообщили БЕЛТА в пресс-службе БУТБ.



Большинство из них - представители бизнеса из Московской, Ленинградской, Смоленской, Брянской и Свердловской областей. Общее же количество российских пользователей белорусской биржевой площадки превысило 5300, что составляет более половины иностранных клиентов БУТБ. Об этом сообщил начальник управления внешнеэкономической деятельности биржи Ярослав Ковальчук, выступая на секции "Экспорт продукции АПК на рынки приоритетных стран", входящей в деловую программу 41-й специализированной выставки-форума "Меновой двор", которая проходит 16-18 сентября в Оренбурге.



"Интерес российского бизнеса к биржевому рынку Беларуси проявляется не только в постоянном расширении круга участников, но и в росте объемов сделок. По итогам января - августа этот показатель увеличился на 22%, вплотную приблизившись к $1 млрд в эквиваленте. При этом свыше 80% биржевого товарооборота российских компаний пришлось на продукцию сельского хозяйства. В основном это были закупки белорусского сливочного масла, сухого молока, мясопродуктов и льняного волокна", - рассказал Ярослав Ковальчук.



Говоря о сотрудничестве Беларуси и Оренбургской области в сфере биржевой торговли, представитель БУТБ отметил высокую положительную динамику товарооборота и активный приток новых участников из этого региона. "По сравнению с январем - августом прошлого года оренбургские компании в 12 раз нарастили сумму биржевых сделок на нашей платформе. Ключевую роль в этом сыграл выход на торги крупного производителя листового проката из Оренбургской области, который воспользовался биржевым механизмом для реализации своей продукции в Беларуси. Считаю это наглядным примером практической пользы биржи как инструмента развития и укрепления торгово-экономических отношений с регионами России", - подчеркнул начальник управления ВЭД БУТБ.



По состоянию на 16 сентября 2026 года на БУТБ были аккредитованы 18 субъектов хозяйствования Оренбургской области. В Беларусь через биржу поставлялись изделия из черных металлов, а в Оренбургскую область - пиломатериалы хвойных пород.



ОАО "Белорусская универсальная товарная биржа" создано в 2004 году. Первые торги состоялись в июне 2005 года. БУТБ - одна из крупнейших товарных бирж в Восточной Европе. Ее главная функция - содействие белорусским предприятиям в экспорте продукции и помощь иностранным компаниям в выходе на белорусский рынок. На бирже продается металло-, лесо-, сельхозпродукция, промышленные и потребительские товары широкой номенклатуры.-0-