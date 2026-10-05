Почти 40 профилакториев для телят построили в Брестской области в этом году

5 октября, Брестский район /Корр. БЕЛТА/. В Брестской области в этом году построили около 40 профилакториев для телят. Об этом сообщил первый заместитель председателя Брестского облисполкома Дмитрий Городецкий, передает корреспондент БЕЛТА.

В Брестской области ежегодно строят и модернизируют профилактории для выращивания молодняка крупного рогатого скота. "Имея хорошие результаты, понимаем, что увеличение продуктивности, надоев и привесов возможно только за счет повышения технологичности. Работу по созданию условий для выращивания телят как основу будущих результатов животноводства в нашей области ведем не первый год. К примеру, за последние три года было построено порядка 140 профилакториев. Всего уже имеем 531 почти на 100 тыс. телят", - рассказал Дмитрий Городецкий. Создаваемые условия - один из важных моментов в животноводстве, для производства молока и мяса. В первые три месяца жизни теленка формируется задел для высокой продуктивности. В Брестской области ежегодно строят и модернизируют профилактории для выращивания молодняка крупного рогатого скота. "Имея хорошие результаты, понимаем, что увеличение продуктивности, надоев и привесов возможно только за счет повышения технологичности. Работу по созданию условий для выращивания телят как основу будущих результатов животноводства в нашей области ведем не первый год. К примеру, за последние три года было построено порядка 140 профилакториев. Всего уже имеем 531 почти на 100 тыс. телят", - рассказал Дмитрий Городецкий. Создаваемые условия - один из важных моментов в животноводстве, для производства молока и мяса. В первые три месяца жизни теленка формируется задел для высокой продуктивности.

Благодаря поддержке главы государства в юго-западном регионе в этом году завершили строительство 39 профилакториев на 8,8 тыс. телят. Вложено порядка 40 млн рублей, из них более 14 млн рублей - льготных кредитов. По постановлению Совета Министров были выделены пиломатериалы по льготной стоимости. Такие подходы помогают уменьшать падежи молодняка. Улучшаются также условия труда работников в животноводстве. Благодаря поддержке главы государства в юго-западном регионе в этом году завершили строительство 39 профилакториев на 8,8 тыс. телят. Вложено порядка 40 млн рублей, из них более 14 млн рублей - льготных кредитов. По постановлению Совета Министров были выделены пиломатериалы по льготной стоимости. Такие подходы помогают уменьшать падежи молодняка. Улучшаются также условия труда работников в животноводстве.

Один из таких объектов открыли сегодня в ОАО "Молодая гвардия" на территории молочно-товарного комплекса "Збироги". Профилакторий рассчитан на 360 мест для содержания телят до трех месяцев. На его проектирование и строительство специалистам потребовалось пять месяцев. Началось возведение в нынешнем апреле, а в середине сентября объект сдали в эксплуатацию. Там есть молочная кухня, молочное такси, автоматическая мойка сосок и ведер, передвижная сушилка для ведер, размораживатель молозива. Имеется и еще одна особенность. Один из таких объектов открыли сегодня в ОАО "Молодая гвардия" на территории молочно-товарного комплекса "Збироги". Профилакторий рассчитан на 360 мест для содержания телят до трех месяцев. На его проектирование и строительство специалистам потребовалось пять месяцев. Началось возведение в нынешнем апреле, а в середине сентября объект сдали в эксплуатацию. Там есть молочная кухня, молочное такси, автоматическая мойка сосок и ведер, передвижная сушилка для ведер, размораживатель молозива. Имеется и еще одна особенность.

"Конечно, есть планы на будущее, разрабатываются перспективные проекты. Не стоим на месте, четко о каждом предприятии знаем, на что надо обратить внимание, - подчеркнул глава Брестского района. - Безусловно, каждый новый объект обладает теми или иными приемами цифровизации или автоматизации. Помимо этого, внедряются цифровые платформы. Новые комплексы гораздо крупнее, и обеспечить там работу и ее проконтролировать гораздо сложнее".-0- "Конечно, есть планы на будущее, разрабатываются перспективные проекты. Не стоим на месте, четко о каждом предприятии знаем, на что надо обратить внимание, - подчеркнул глава Брестского района. - Безусловно, каждый новый объект обладает теми или иными приемами цифровизации или автоматизации. Помимо этого, внедряются цифровые платформы. Новые комплексы гораздо крупнее, и обеспечить там работу и ее проконтролировать гораздо сложнее".-0-

Фото Виолетты Южаковой

"Мы старались применять при строительстве профилакториев современные подходы, облегчить труд людей. Это касается разборки, дезинфекции клеток, молочной кухни. Максимум автоматизации. Это делает работу наших животноводов более комфортной", - отметил первый зампредседателя облисполкома. Работа в этом направлении продолжится, поскольку технологические подходы меняются, внедряются элементы цифровизации."Есть возможность после завершения схемы выпойки проводить переоборудование клеток и заранее приучать телят к мелкогрупповому содержанию. Убираются перегородки, и телята знакомятся друг с другом. Им будет проще пройти процесс социализации при переезде в новое здание", - пояснил председатель Брестского райисполкома Григорий Панасюк.В Брестском районе реализуется ряд проектов по модернизации и строительству животноводческих объектов. В частности, в ближайшее время ожидается открытие нового молочно-товарного комплекса в хозяйстве "Дубравушка-Агро" на 1 тыс. голов дойного скота. Идет к завершению первая очередь - МТК в селекционно-гибридном центре "Западный" на 1,2 тыс. голов. Параллельно там строится комплекс на выращивание ремонтного молодняка.